Conférence de Yoan Vérilhac : « Comment comprendre le sensationnalisme ? » (univ. de Sherbrooke)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence de Yoan Vérilhac, qui s’intitule « Comment comprendre le sensationnalisme ? » et qui aura lieu le mercredi 4 novembre 2026, de 9 h 00 à 11 h 00 (EST). L’événement se déroulera au local A3-103 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke.



La notion de sensationnalisme a d’abord des fonctions critiques. Elle sert à dénoncer des usages bas, pervertis, intéressés de l’information, généralement marqués au sceau de la spectacularisation et de la manipulation. Ainsi, dès lors qu’on aborde les productions sensationnalistes, cela se fait avec un a priori négatif qui empêche de penser les raisons d’être et les ramifications historiques profondes de la culture du sensationnel. L’enjeu de cette rencontre sera de comprendre l’histoire et les formes du sensationnalisme sur le temps long de la modernité.



Yoan Vérilhac est professeur de littérature française à Nîmes Université. Il est spécialiste des rapports entre presse et littérature et de l’histoire de la culture médiatique. Ses travaux ont d’abord porté sur les avant-gardes de la fin du XIXe siècle et sur le rapport des avant-gardes aux médias. Il s’est ensuite intéressé à l’histoire générale de la presse populaire et des différentes forme de sensationnalisme. Il a publié Sensationnalisme, enquête sur le bavardage médiatique aux Éditions Amsterdam (coll. Les prairies ordinaires) en 2024 et tout récemment Médiatique. Ces médias qui (dé)font la société aux Aurores (2026).

Vous pouvez visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/59394