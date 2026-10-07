Revue droit & littérature, n° 10-2026 : "Récits de femmes, dénis de droit" (dir. Christine Baron)

"Dans les romans, partout. Mais dans les codes ? La question mérite encore d’être posée, alors même que les femmes alimentent le gros des amphithéâtres en droit et occupent une place croissante dans l’ensemble des professions juridiques.

Le droit, on le sait, affectionne l’universel. Il raisonne à partir de catégories abstraites et met en scène des sujets de droit supposément désincarnés. Sans doute la devise républicaine se déclinet-elle au féminin : liberté, égalité, fraternité. Sous le voile de l’universalité, le masculin s’est pourtant longtemps dissimulé. Le propriétaire, l’électeur, le contribuable, le chef de famille étaient des hommes. La femme n’était pas chassée du paysage normatif, mais elle n’y apparaissait qu’en second, comme fille, épouse, mère ou veuve. Souvent, elle n’était que l’avenir d’un homme. Rares étaient celles qui restaient maîtresses de leur destin.

Bien sûr, les femmes n’ont jamais été réduites au silence. Que leur pouvoir s’exprimât en dehors de la sphère juridique, cela ne veut pas dire qu’il n’existait pas. Les écrivains qui les ont le mieux comprises l’ont suffisamment montré, Balzac en tête. Au demeurant, la littérature a représenté pour elles non seulement un espace d’expression, mais aussi un moyen d’influence, d’émancipation si l’on veut. C’est l’une de ses facultés singulières du reste : anticiper les évolutions sociales. Bien avant d’être relayée par d’importantes réformes législatives, la cause des femmes a nourri l’œuvre d’auteurs attentifs. Au reste, le droit ne peut pas tout pour les femmes, Marguerite Yourcenar n’avait de cesse que d’y insister. De sorte que la littérature, qui tout à la fois reflète et réforme les esprits d’un temps donné, constitue sans doute une force plus large, plus profonde peut-être. […] Nicolas Dissaux

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Sommaire

Éditorial : Où sont les femmes ?

Par Nicolas Dissaux

Actualités

Agendas

L’Adresse littéraire

Par Yves-Édouard Le Bos

Portrait

Julie Brafman, celle qui rend justice aux invisibles

Par Sophie Tardy-Joubert

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Le thème

Récits de femmes, dénis de droit

Préface au collectif de la Revue Droit & Littérature sur les femmes

Par Christine Baron

Les femmes résistantes de la tragédie grecque. Dix thèses

Par François Ost

Le statut des femmes dans la cité idéale : trois discussions sur l’égalité

Par Ugo Bellagamba

Le legs de Marguerite Boucicaut : un testament manifeste

Par Véronique Cnockaert

Le droit des femmes de disposer librement de leur corps, un acquis difficile de Condorcet à nos jours

Par Alexandra Juster

De l’inceste au fascisme, et retour, dans l’œuvre d’Ingeborg Bachmann

Par Mathilde Briard

Configurations et défigurations de criminelles : archives juridiques et médiatiques dans une thèse de littérature comparée

Par Louise Lagniez

Le gaslighting : une notion juridique issue des arts

Par Christine Baron

Une double voix : écrire l’inceste entre réparation et justice

Scène autobiographique et scène judiciaire dans Triste tigre de Neige Sinno et Por qué volvías cada verano de Belén López Peiró

Par Leila Blindenbacher

Affaires de femmes : une vie à plaider pour elles

Entretien avec Anne Bouillon

La jeune fille, l’écrivain et la justice

Retour sur Laëtitia ou la fin des hommes d’Ivan Jablonka

Par Sophie Delbrel

L’autosociobiographie ernalienne ou le dévoilement de l’expérience des femmes

Par Geoffrey Willems

Quand le droit permet l’enfermement psychiatrique des jeunes femmes souffrant d’anorexie mentale : la littérature comme dénonciatrice d’une situation d’impunité ?

Analyse juridico-littéraire de l’autofiction Tombée du ciel d’Alice Develey

Par Camille Loutsch

Représentation des droits des femmes et projection du monde dans Il reste encore demain (2023) de Paola Cortellesi

Par Giulio Cesare Giorgini

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Dossier

Le droit, une question de mots

Avant-Propos

La propriété des mots

Par Yawo M. Kloukpo

L’absence des mots

Par Arthur Gaudin

Le poids des mots

Par Aude Denizot

Le sens des mots, l’exemple de l’intelligibilité des décisions du Conseil d’État

Par Hada Javelle

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Variétés

Rénover l’enseignement du droit par la littérature sous le paradigme juridique postmoderne Nussbaum, Lyotard, Deleuze

Par Alexandre Martin

L’État est le diable et Dieu nous sauvera Léon Tolstoï, dangereux anarchiste chrétien

Par Franck Laffaille

L’Éducation européenne, ou l’école de la résistance pour une paix partagée

Par Franck Petit

Justice et procès dans L’eau des collines de Pagnol

Par Gwendoline Lardeux

Oreste après l’Orestie : vengeance, rébellion et réparation chez Sophocle et Euripide

Par Malcolm Harvey

Le droit des affaires dans Les Fables de La Fontaine

Par Tristan Girard-Gaymard

Zola, le risque et la naissance du droit des affaires moderne

Par Jean Bruschi

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Un texte

Du droit de se fuir

Par Xavier Baki-Mignot

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Chronique

Le théâtre des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes (saison 2025-2026)

Par Emmanuelle Saulnier

Recensions

Law, Literature and Legal Counterfactuals. A Method of Contrastive Discourse Analysis Using the Example of Contemporary Literature, de Alexandra Juster

Par Aurélia Gervasoni

Giovanni Falcone, Roberto Saviano, © Gallimard, 2025, 607 p.

Par Sophie Delbrel

Le cas Lambert, Ouvrage collectif. © Curiosités n° 2, Éditions Le Lampadaire, 2025, 300 p.

Par Sophie Delbrel

Panthères, Valentine Vendôme. © Michel Lafon, 336 p.

Par Céline Slobodansky

L’eau et le droit

Par Yves-Édouard Le Bos

Aqua, Gaspard Koenig. © Éditions de l’Observatoire, 2026, 446 p.

Prélude à la goutte d’eau, Rémi David. © Gallimard, 2026, 317 p.

L’internationale des rivières, Un récit de l’avenir, Camille de Toledo, © coll. La petite jaune, Verdier, 2026, 240 p.

Par Yves-Édouard Le Bos

Zola L’éclaireur de la Cité, Sophie Delbrel. © coll. Le bien commun, Michalon, 2026, 124 p.

Par Yves-Édouard Le Bos.