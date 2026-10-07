Revue droit & littérature, n° 10-2026 : "Récits de femmes, dénis de droit" (dir. Christine Baron)
"Dans les romans, partout. Mais dans les codes ? La question mérite encore d’être posée, alors même que les femmes alimentent le gros des amphithéâtres en droit et occupent une place croissante dans l’ensemble des professions juridiques.
Le droit, on le sait, affectionne l’universel. Il raisonne à partir de catégories abstraites et met en scène des sujets de droit supposément désincarnés. Sans doute la devise républicaine se déclinet-elle au féminin : liberté, égalité, fraternité. Sous le voile de l’universalité, le masculin s’est pourtant longtemps dissimulé. Le propriétaire, l’électeur, le contribuable, le chef de famille étaient des hommes. La femme n’était pas chassée du paysage normatif, mais elle n’y apparaissait qu’en second, comme fille, épouse, mère ou veuve. Souvent, elle n’était que l’avenir d’un homme. Rares étaient celles qui restaient maîtresses de leur destin.
Bien sûr, les femmes n’ont jamais été réduites au silence. Que leur pouvoir s’exprimât en dehors de la sphère juridique, cela ne veut pas dire qu’il n’existait pas. Les écrivains qui les ont le mieux comprises l’ont suffisamment montré, Balzac en tête. Au demeurant, la littérature a représenté pour elles non seulement un espace d’expression, mais aussi un moyen d’influence, d’émancipation si l’on veut. C’est l’une de ses facultés singulières du reste : anticiper les évolutions sociales. Bien avant d’être relayée par d’importantes réformes législatives, la cause des femmes a nourri l’œuvre d’auteurs attentifs. Au reste, le droit ne peut pas tout pour les femmes, Marguerite Yourcenar n’avait de cesse que d’y insister. De sorte que la littérature, qui tout à la fois reflète et réforme les esprits d’un temps donné, constitue sans doute une force plus large, plus profonde peut-être. […] Nicolas Dissaux
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Éditorial : Où sont les femmes ?
Par Nicolas Dissaux
L’Adresse littéraire
Portrait
Julie Brafman, celle qui rend justice aux invisibles
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Le thème
Récits de femmes, dénis de droit
Préface au collectif de la Revue Droit & Littérature sur les femmes
Par Christine Baron
Les femmes résistantes de la tragédie grecque. Dix thèses
Par François Ost
Le statut des femmes dans la cité idéale : trois discussions sur l’égalité
Par Ugo Bellagamba
Le legs de Marguerite Boucicaut : un testament manifeste
Le droit des femmes de disposer librement de leur corps, un acquis difficile de Condorcet à nos jours
Par Alexandra Juster
De l’inceste au fascisme, et retour, dans l’œuvre d’Ingeborg Bachmann
Par Mathilde Briard
Configurations et défigurations de criminelles : archives juridiques et médiatiques dans une thèse de littérature comparée
Par Louise Lagniez
Le gaslighting : une notion juridique issue des arts
Par Christine Baron
Une double voix : écrire l’inceste entre réparation et justice
Scène autobiographique et scène judiciaire dans Triste tigre de Neige Sinno et Por qué volvías cada verano de Belén López Peiró
Affaires de femmes : une vie à plaider pour elles
Entretien avec Anne Bouillon
La jeune fille, l’écrivain et la justice
Retour sur Laëtitia ou la fin des hommes d’Ivan Jablonka
Par Sophie Delbrel
L’autosociobiographie ernalienne ou le dévoilement de l’expérience des femmes
Par Geoffrey Willems
Quand le droit permet l’enfermement psychiatrique des jeunes femmes souffrant d’anorexie mentale : la littérature comme dénonciatrice d’une situation d’impunité ?
Analyse juridico-littéraire de l’autofiction Tombée du ciel d’Alice Develey
Par Camille Loutsch
Représentation des droits des femmes et projection du monde dans Il reste encore demain (2023) de Paola Cortellesi
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Dossier
Le droit, une question de mots
La propriété des mots
Par Yawo M. Kloukpo
L’absence des mots
Par Arthur Gaudin
Le poids des mots
Par Aude Denizot
Le sens des mots, l’exemple de l’intelligibilité des décisions du Conseil d’État
Par Hada Javelle
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Rénover l’enseignement du droit par la littérature sous le paradigme juridique postmoderne Nussbaum, Lyotard, Deleuze
Par Alexandre Martin
L’État est le diable et Dieu nous sauvera Léon Tolstoï, dangereux anarchiste chrétien
Par Franck Laffaille
L’Éducation européenne, ou l’école de la résistance pour une paix partagée
Par Franck Petit
Justice et procès dans L’eau des collines de Pagnol
Oreste après l’Orestie : vengeance, rébellion et réparation chez Sophocle et Euripide
Par Malcolm Harvey
Le droit des affaires dans Les Fables de La Fontaine
Zola, le risque et la naissance du droit des affaires moderne
Par Jean Bruschi
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Du droit de se fuir
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Le théâtre des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes (saison 2025-2026)
Law, Literature and Legal Counterfactuals. A Method of Contrastive Discourse Analysis Using the Example of Contemporary Literature, de Alexandra Juster
Giovanni Falcone, Roberto Saviano, © Gallimard, 2025, 607 p.
Par Sophie Delbrel
Le cas Lambert, Ouvrage collectif. © Curiosités n° 2, Éditions Le Lampadaire, 2025, 300 p.
Par Sophie Delbrel
Panthères, Valentine Vendôme. © Michel Lafon, 336 p.
L’eau et le droit
Aqua, Gaspard Koenig. © Éditions de l’Observatoire, 2026, 446 p.
Prélude à la goutte d’eau, Rémi David. © Gallimard, 2026, 317 p.
L’internationale des rivières, Un récit de l’avenir, Camille de Toledo, © coll. La petite jaune, Verdier, 2026, 240 p.
Zola L’éclaireur de la Cité, Sophie Delbrel. © coll. Le bien commun, Michalon, 2026, 124 p.
Par Yves-Édouard Le Bos.