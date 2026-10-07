Bistrot littéraire avec Pascale de Trazegnies et Florence Verney (Centre Wallonie-Bruxelles, Paris)

Dans le cadre du cycle " Lisez-vous le Belge ? ", venez découvrir lors d’une rencontre les derniers livres de Pascale de Trazegnies et Florence Verney au Centre Wallonie-Bruxelles.

Au programme de cette rencontre :

Moi, Petit-Jacques, voleur intermittent de Pascale de Trazegnies (Maurice Nadeau)

Jacques B., dit Petit-Jacques, a raconté à l’autrice de ce livre son histoire de truand à l’ancienne. Pascale de Trazegnies nous brosse une existence d’enfant placé, faite d’errances, de vols de voitures, de casses de coffres-forts, de passages répétés en prison. Une histoire à la première personne, découpée comme des séquences cinématographiques, de relations romanesques avec des stars en tous genres, Roger Vadim ou Jacques Mesrine, où le ton détaché et l’ironie jonglent avec les hauts et les bas d’une destinée.

Pulsations de Florence Verney (Genèse)

Trois trajectoires s’entremêlent et se font écho. A leur intersection : une greffe de cœur. Atteinte d’une myocardite, Louise reçoit une transplantation cardiaque en dernière extrémité. Après cette opération, elle se découvre une nouvelle sensibilité pour la musique et voit son existence transformée. Autour d’elle se déploient les parcours de l’infirmière en réanimation et de la chirurgienne qui l’a opérée. De la chambre d’hôpital à la salle de concert, les ondes sonores se diffractent, les souvenirs comme les émotions traversées gagnent de nouveaux éclairages. Des existences se croisent, des liens se créent, des amitiés naissent. Et la vie reprend doucement son cours. Nourri d’enquêtes de terrain et de liens tissés avec des personnels soignants, ce roman travaille des questions actuelles de société. La plume de Florence Verney, sensible et engagée, touche le lecteur au cœur.

La rencontre est ponctuée d’une séance de signatures à la Librairie Wallonie-Bruxelles.