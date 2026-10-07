Contre les émotions ?

Après trente ans de « tournant affectif » et alors que la revue Sensibilités (Anamosa) consacrée à la place des sens, de la perception, des émotions et des affects dans l'histoire et les sciences sociales fête son 10e anniversaire et qu'Aïda N'Diaye fait paraître un remarquable essai sur la honte, plusieurs ouvrages se retournent contre l'affect. Lisa Downing (Against Affect, 2026) soutient que l'éloge du sentiment, né pour réhabiliter les savoirs minorés, est devenu une nouvelle norme, exploitée à droite comme à gauche. Pour Aïda N'Diaye, la honte est d'abord « l'affect des positions minoritaires » ; pour Downing, c'est précisément cette assignation de l'émotion aux minorités qu'il faut défaire. Quant à Eva Illouz, dans un autre registre, elle décrit une « émotionnalisation » du capitalisme. En marge de ces hypothèses, Mario Barenghi propose de penser l'empathie littéraire comme un rituel, c'est-à-dire une émotion encadrée, codifiée et partagée, plutôt que comme une contagion. Contre ces critiques faisant du capital émotionnel une monnaie politique, l'éloge de l'empathie et du soin par la lecture reste une doctrine dominante des colloques et de l'enseignement, comme dans ce prochain colloque sur la réparation de l'université Paris 1 ou celui de l'université de Prešov. Sur Fabula, on peut retrouver plusieurs dossiers à même de nourrir ce débat, tel le dossier d'Acta fabula sur la bibliothérapie, ce questionnement sur l'autorité de l'affect, ou encore ce colloque sur la puissance des affects qui date de 2012.
Editos
Actualités
Publié le par Alexandre Gefen