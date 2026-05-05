Harold Bloom, The Man Who Read Everything. The Literary Letters of Harold Bloom (Heather Cass White, éd.)

Edited by Heather Cass White.

A selection of the lively letters between one of the world's greatest literary critics and the poets, novelists, and scholars he most admired

Bringing together a collection of Harold Bloom's letters to and from eight of his favorite contemporary writers, Heather Cass White provides an intimate view of one of the most famous literary critics of the last century. In correspondence with Alvin Feinman, Northrop Frye, A. R. Ammons, John Hollander, James Merrill, John Ashbery, Henri Cole, and Ursula K. Le Guin, we see Bloom developing his groundbreaking theory of poetic influence, transforming himself into a public intellectual, and reckoning with the meaning of his own legacy.

While Bloom's public persona was oracular, sure, and often combative, his letters are inquiring and provisional, revealing his overarching obsession with good writing. The presence of love, as the letters show, was always vital to how Bloom worked as a reader. Filled with delightful anecdotes and poignant observations, these letters—many of them published here for the first time—offer a new window onto twentieth-century letters and Bloom's long and illustrious career.

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Présentation de l'éditeur (traduction Fabula)

Édition de Heather Cass White.

Un choix de lettres pleines de vie échangées entre l'un des plus grands critiques littéraires au monde et les poètes, romanciers et universitaires qu'il admirait le plus.

En réunissant des lettres de Harold Bloom à huit de ses écrivains contemporains favoris, ainsi que leurs réponses, Heather Cass White offre un regard intime sur l'un des critiques littéraires les plus célèbres du siècle dernier. Dans sa correspondance avec Alvin Feinman, Northrop Frye, A. R. Ammons, John Hollander, James Merrill, John Ashbery, Henri Cole et Ursula K. Le Guin, on voit Bloom élaborer sa théorie novatrice de l'influence poétique, se transformer en intellectuel public et prendre la mesure de ce que représente son propre héritage.

Alors que le personnage public de Bloom était oraculaire, assuré et souvent combatif, ses lettres sont interrogatives et provisoires, et révèlent son obsession fondamentale pour la belle écriture. La présence de l'amour, comme le montrent ces lettres, fut toujours essentielle à sa manière de travailler en lecteur. Riches d'anecdotes savoureuses et d'observations émouvantes, ces lettres — dont beaucoup sont publiées ici pour la première fois — ouvrent une fenêtre nouvelle sur les lettres du XXe siècle et sur la longue et illustre carrière de Bloom.

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On peut lire dans la Los Angeles Review of Books un article d'Alex Lanz sur cet ouvrage :

Alex Lanz sur les lettres de Harold Bloom…

Voir sur le site de l'éditeur…