Irina Paperno, Always Under Siege. Olga Freidenberg's Diary-Theory and the Everyday Terror of Stalinism

Always Under Siege presents a remarkable and harrowing account of life in dark times that describes and embodies strategies of physical and moral survival. Irina Paperno brings to light the autobiographical chronicle (her "notes") of Olga Freidenberg (1890-1955), a pioneering Russian philologist and cultural theorist (and cousin of Boris Pasternak), who endured Stalin's purges, the Leningrad blockade during World War II, and the suffocating repression that followed. Using concepts of scholarship to understand what was happening to her and around her, Freidenberg transformed daily ordeal into what Paperno calls a "diary-theory," not just a record of events but a reflection on how power invades home, body, and mind.

Analyzing Freidenberg's personal writings, kept hidden for decades, Paperno shows how she used myth, metaphor, and ethnographic description to interpret the everyday terror of life under Stalin. Comparing Freidenberg's ideas, developed in isolation, with those of contemporaries like Hannah Arendt, who witnessed Hitler's rise, Paperno identifies in Freidenberg's "notes" a compelling theory of totalitarian oppression. Presenting a singular testament of resilience, despair, and stubborn creative intellect, Paperno's book shows what it means to live and to think in a state of siege.

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Présentation de l'éditeur (traduction Fabula)

Always Under Siege offre le récit remarquable et poignant d'une vie en des temps sombres, qui décrit et incarne des stratégies de survie physique et morale. Irina Paperno met au jour la chronique autobiographique (ses « notes ») d'Olga Freidenberg (1890-1955), philologue et théoricienne de la culture russe pionnière (et cousine de Boris Pasternak), qui a traversé les purges staliniennes, le blocus de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale et la répression étouffante qui suivit. Mobilisant les concepts du savoir pour comprendre ce qui lui arrivait et ce qui se passait autour d'elle, Freidenberg a transformé l'épreuve quotidienne en ce que Paperno appelle une « théorie-journal » : non pas un simple relevé des événements, mais une réflexion sur la manière dont le pouvoir envahit le foyer, le corps et l'esprit.

Analysant les écrits personnels de Freidenberg, restés cachés pendant des décennies, Paperno montre comment celle-ci a recouru au mythe, à la métaphore et à la description ethnographique pour interpréter la terreur quotidienne sous Staline. Confrontant les idées de Freidenberg, élaborées dans l'isolement, à celles de contemporains comme Hannah Arendt, témoin de l'ascension de Hitler, Paperno dégage des « notes » de Freidenberg une théorie convaincante de l'oppression totalitaire. Témoignage singulier de résilience, de désespoir et d'obstination créatrice de l'intelligence, le livre de Paperno montre ce que signifie vivre et penser en état de siège.

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On peut lire dans la London Review of Books un article de Sheila Fitzpatrick sur cet ouvrage :

"Double Barbarism" (LRB, vol. 48, n° 18)…