Emily Eakin, The Frenchmen. Or, My Life in Theory

From leading critic and essayist Emily Eakin, a stylish personal history of French theory and its unlikely domination of American culture

When Emily Eakin arrived at Harvard in the late 1980s, she fell under the spell of an eclectic body of philosophical texts by a handful of French authors. This was French theory, a set of recondite ideas that had taken American campuses by a storm during the preceding decades. In retrospect, the influence of these men and their writings seems both extraordinary and improbable. The Frenchmen argued that language is all-powerful, meaning unstable, and the self is an illusion. Their prose was brilliant, dazzling even, but often mystifyingly elaborate and highly abstract. Yet American students and scholars flocked to their books and lectures, intoxicated by a powerful new means of understanding—and perhaps even changing—the world. For Eakin, an unsophisticated graduate of a small-town Midwestern high school, theory was no mere intellectual exercise but a way of being—a heady shortcut to worldly glamour and wisdom.

The Frenchmen is the story of Eakin's youthful love affair with French theory, alongside a wider examination of its rise and fall. Looking closely at Jacques Derrida, Louis Althusser, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Félix Guattari, Jacques Lacan, and the French-speaking Belgian Paul de Man, Eakin untangles their famously difficult works with peerless, delightful clarity. What's more, she brings to light the eccentric, scandalous—at times criminal!—lives of thinkers who themselves were often highly averse to biography, in a daringly original weave of storytelling and exegesis.

As she explores the magnetism of their work, Eakin illuminates not just the Frenchmen's enduring legacy but some of today's deepest political, social, and intellectual arguments. She neither rejects nor flatters the Frenchmen's ideas but instead reveals how they indelibly changed our understanding of power, truth, and identity. Eakin shows how, for better or worse, the Frenchmen continue to shape and unsettle our lives today.

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Présentation de l'éditeur (traduction Fabula)

Par une critique et essayiste de premier plan, une histoire personnelle et élégante de la French Theory et de son improbable domination sur la culture américaine.

Lorsqu'Emily Eakin arrive à Harvard à la fin des années 1980, elle tombe sous le charme d'un corpus éclectique de textes philosophiques dus à une poignée d'auteurs français. C'était la French Theory, un ensemble d'idées absconses qui avaient pris d'assaut les campus américains au cours des décennies précédentes. Rétrospectivement, l'influence de ces hommes et de leurs écrits paraît à la fois extraordinaire et improbable. Les « Frenchmen » soutenaient que le langage est tout-puissant, le sens instable et le moi une illusion. Leur prose était brillante, éblouissante même, mais souvent d'une complication déroutante et hautement abstraite. Pourtant étudiants et universitaires américains se pressaient vers leurs livres et leurs conférences, grisés par un nouveau et puissant moyen de comprendre — et peut-être même de changer — le monde. Pour Eakin, jeune diplômée sans raffinement d'un lycée d'une petite ville du Midwest, la théorie n'était pas un simple exercice intellectuel mais une manière d'être — un raccourci enivrant vers l'élégance mondaine et la sagesse.

The Frenchmen raconte l'histoire d'amour de jeunesse d'Eakin avec la French Theory, en même temps qu'il examine plus largement son ascension et son déclin. Se penchant de près sur Jacques Derrida, Louis Althusser, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Félix Guattari, Jacques Lacan et le Belge francophone Paul de Man, Eakin démêle leurs œuvres réputées difficiles avec une clarté réjouissante et sans égale. Plus encore, elle met au jour les vies excentriques, scandaleuses — parfois criminelles ! — de penseurs qui étaient souvent eux-mêmes très hostiles à la biographie, dans un entrelacement audacieusement original de récit et d'exégèse.

En explorant le magnétisme de leur œuvre, Eakin éclaire non seulement l'héritage durable des Frenchmen, mais aussi certains des débats politiques, sociaux et intellectuels les plus profonds d'aujourd'hui. Elle ne rejette ni ne flatte leurs idées, mais montre comment elles ont transformé de façon indélébile notre compréhension du pouvoir, de la vérité et de l'identité. Eakin montre comment, pour le meilleur ou pour le pire, les Frenchmen continuent de façonner et de troubler nos vies aujourd'hui.

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On peut lire dans The Chronicle of Higher Education un article de Katie Kadue sur cet ouvrage :

"There's Nothing Wrong With Loving Theory"…