Radiothéâtre et première modernité (revue Percées. Explorations en arts vivants)

« Radiothéâtre et première modernité »

Projet de dossier pour la revue Percées. Explorations en arts vivants

dir. Maxime Cartron (FNRS-UC Louvain), Nicholas Dion (Université de Sherbrooke) et Louise Frappier (Université d’Ottawa)

« Le couple formé par théâtre et radio est aussi bien une évidence qu’une absurdité : évidence factuelle puisque, depuis ses débuts, la radio n’a cessé de tisser les liens les plus divers avec le théâtre ; absurdité théorique puisque, par définition, le théâtre s’adresse d’abord à la vue, est spectacle par nature[1]. »

Ces propos, qui ouvraient la présentation d’un dossier de la revue Skén&graphie consacré, il y a un peu plus de dix ans, aux liens entre certaines formes littéraires, les écritures dramatiques et un médium de diffusion, la radio, résument bien la tension qui existe au cœur même d’un objet aux multiples facettes et aux frontières poreuses comme le radiothéâtre. Dans le cas plus précis des pièces de la première modernité, il faut ajouter qu’en raison de leur présence prédominante dans le répertoire théâtral français, elles ont souvent été parmi les premières œuvres à être diffusées par les ondes ou adaptées pour la radio. Le phénomène se mesure dès l’apparition d’un ancêtre du radiothéâtre, le théâtrophone, qui élargissait le public de la Comédie-Française d’une foule se trouvant à distance [2], dans les premières séries radiophoniques consacrées au théâtre, telles « Radio-scénie » de Radio-Cité ou « Radio-Théâtre » de Radio-Canada, ou dans les catalogues des maisons de disques qui offraient des séries réservées au théâtre, telles Disques Pléiade, Pathé, Decca et le Club national du disque. Au reste, plusieurs de ces initiatives, dans une forme de compromis, mobilisaient un public d’auditeurs et d’auditrices, et captaient dans certains cas leurs réactions ; pensons à la collaboration entre Jean Grimod et la troupe de Jean-Louis Barrault.

Après l’essor de la télévision dans l’après-guerre, le radiothéâtre a été progressivement relégué à une position périphérique au sein du champ médiatique, perdant son statut de forme dominante pour les adaptations dramatiques dans la culture de masse au profit d’un médium combinant image et son. Cette mutation a entraîné une redéfinition de ses conditions de production et de réception : les institutions radiophoniques ont réduit leur investissement dans les grandes productions dramatiques. Ce mouvement se manifeste concrètement en France, à partir des années 1960-1970, lorsque l’ORTF puis Radio France déplacent les dramatiques vers des espaces plus spécialisés, notamment avec le « Nouveau répertoire dramatique ». L’émission « Théâtre de l’étrange » (1963-1974) illustre aussi ce glissement : bien qu’innovante, elle s’adresse à un auditoire plus ciblé. La transformation est également perceptible au Québec, où la disparition progressive du radiothéâtre comme forme populaire est marquée dans les années 1970 : l’évolution des séries comme « Première » et « La feuillaison » signale un repositionnement du médium au sein d’un espace artistique plus restreint. Durant les années 1980-1990, le radiothéâtre connaît certes une forme de revitalisation ponctuelle, mais principalement dans des contextes expérimentaux ou éducatifs, voire commémoratif avec les « Nuits de France Culture ». Les productions de l’Atelier de création radiophonique (ACR) témoignent quant à elles d’un déplacement vers des formes hybrides mêlant fiction, documentaire et recherche sonore, confirmant que le radiothéâtre ne disparaît pas, mais se reconfigure comme pratique d’avant-garde plutôt que comme divertissement de masse, ce qui modifie en retour l’espace symbolique qu’occupe le corpus des œuvres de la première modernité.

À l’ère du numérique, le radiothéâtre profite amplement du changement des habitudes du public, en particulier de l’intérêt grandissant pour l’écoute en différé et la baladodiffusion. On peut penser au « Cycle Racine » issu de la collaboration entre Radio France et la Comédie-Française, au podcast Théâtre et cie, au site internet Le Théâtrophone qui propose des « billets » au jeune public québécois pour l’écoute d’œuvres théâtrophoniques, etc. : les initiatives sont multiples et sont hébergées sur diverses plateformes. Si ces exemples ne se saisissent pas tous exclusivement du répertoire de l’Ancien Régime, il est frappant de constater que celui-ci demeure malgré tout omniprésent.

Le présent dossier souhaite ainsi interroger les différentes formes de radiothéâtre des débuts de la radio à nos jours à partir d’un corpus de pièces de la première modernité en articulant la réflexion autour des axes suivants :

- Les archives sonores du théâtre : influences et apports des matérialités sonores dans l’histoire du théâtre. Quel traitement est réservé au répertoire théâtral de la première modernité, que ce soit à l’occasion de productions isolées, ou dans des séries ou émissions radiophoniques consacrées à cette forme ? Quels sont les rapports qu’entretiennent les pièces de la première modernité avec les genres radiophoniques qui mettent à profit les possibilités techniques qu’offre ce médium (créations de théâtre radiophonique, radioromans, dramatiques radiophoniques, etc.) ? En somme, que fait la radio au répertoire de la première modernité et, en retour, que font ces œuvres à la radio ?

- Réception et appropriation des pièces et des œuvres à une époque donnée. Peut-on établir des liens, voire des échos avec la critique dramatique et universitaire de la même période ? Évoluent-elles en parallèle ou l’une des deux a-t-elle précellence sur l’autre ? Quels sont les publics pour le théâtre radiophonique et varient-ils selon les types de production (support à l’enseignement ou au discours critique ; diffusion au grand public ; archives du théâtre traditionnel) ?

- Idéologie et institution. Y a-t-il des enjeux idéologiques et/ou institutionnels spécifiques au théâtre radiophonique pour le répertoire des siècles plus anciens ? Dans quelle mesure les intentions (commerciale, pédagogique, patrimoniale, etc.) influencent la facture esthétique des captations ou des créations théâtrales radiophoniques ?

- Le radiothéâtre à l’ère du numérique. Qu’en est-il des pièces de la première modernité aujourd’hui, notamment en regard des nouvelles plateformes et pratiques de diffusion numériques ? Le numérique rebat-il véritablement les cartes ou tend-il au contraire à reconduire les modes de présentation du passé ?

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Échéances

Les propositions de contribution, (250 mots max.) accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique (100 mots max.), devront être envoyées aux trois responsables du numéro d’ici le 20 décembre 2026 : (maxime.cartron@uclouvain.be, nicholas.dion@usherbrooke.ca, lfrappi2@uottawa.ca).

Échéance pour la remise des articles (30 000 signes): 15 décembre 2027.

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Bibliographie sélective

Carpentier, Aline, Théâtres d’ondes. Les pièces radiophoniques de Beckett, Tardieu et Pinter, Bruxelles, De Boeck, 2008.

Chénetier-Alev, Marion, « Les archives radiophoniques du théâtre. Du théâtre pour les aveugles à un théâtre de sourds? », Revue Sciences/Lettres, no6, 2019.

Choquette, Robert, « Le catéchisme du radio-dramaturge. Extraits présentés par Louise Blouin », L’annuaire théâtral, no9, 1991, p. 137-158.

Deharme, Paul, Pour un art radiophonique, Paris, Le rouge et le noir, 1930.

Dossier « Le théâtre à la radio », L’annuaire théâtral, no9, 1991.

Dossier « Les écritures dramatiques et la radio », Skén&graphie, no3, 2015.

Freathy, Margaret Miriam. An Historical Study of the Lux Radio Theatre, 1934-1955, University of Michigan, 1975.

Germinet, Gabrielle, Pierre Cusy et Maurice Guierre, Théâtre radiophonique : mode nouveau d’expression artistique, Paris, Étienne Chiron, 1926.

Gœtschel, Pascale, Une autre histoire du théâtre : discours de crise et pratiques spectaculaires. France, XVIIIe-XXIe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2020, ch. 9 « Muet, parlant et radio : les trois coups portés au théâtre? », p. 297-324.

Greffard, Madeleine, « Le théâtre à la radio : un facteur de légitimation et de redéfinition », L’annuaire théâtral, no23, 1998, p. 53-73.

Guéry, Jean, La fiction, Bruxelles, Bureau de la Radio-Télévision belge, 1978.

Lécroart, Pascal et Julia Peslier, « Écriture dramatique et radio », Skén&graphie, no3, 2015, p. 9-15.

Lefebvre, Marie-Thérèse, « Radio-Collège (1941-1956) : un incubateur de la Révolution tranquille », Les cahiers des dix, no60, 2006, p. 233-275.

Legris, Renée, Histoire des genres dramatiques à la radio québécoise. Sketch, radioroman, radiothéâtre, 1923-2008, Québec, Septentrion, 2011.

Loranger, Caroline, « La fiction radiophonique comme œuvre littéraire ? Apports et limites des approches littéraires à l’étude des œuvres radiophoniques », Tangence, no125-126, 2021, p. 141-153.

Masson, Blandine, « Le théâtre radiophonique a survécu », Théâtre/Public, no254/4, 2024, p. 117-119.

Méadel, Cécile, « Les images sonores. Naissance du théâtre radiophonique », Techniques et culture, no16, 1990, p. 135-160.

Pagé, Pierre, « Le théâtre de répertoire international à Radio-Collège (1941-1946) », L’annuaire théâtral, no12, 1992, p. 53-87.

Pagé, Pierre, Radiodiffusion et culture savante au Québec. 1930-1960, Montréal, Maxime, 1993.

Pardo, Céline, « Penser la radio en littéraire : quelques questionnements de radiolittérature », ELFe XX-XXI, no8, 2019.

Rattigan, D., Theatre of sound : radio and the dramatic imagination, Carysfort Press, 2002.

Tardieu, Jean, Grandeurs et faiblesses de la radio. Essai sur l’évolution, le rôle créateur et la portée culturelle de l’art radiophonique dans la société contemporaine, Paris, UNESCO, 1969.

Van Drie, Melissa, « L’espace scénique du théâtrophone (1881-1930) et la figure nouvelle du spectateur-auditeur », Cahiers du CAP, no2, 2019, p. 41-68.

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[1] Pascal Lécroart et Julia Peslier, « Écriture dramatique et radio », Skén&graphie, 3, 2015.

[2] Comme s’en étonne Victor Hugo dans Choses vues.