Pauline Guillemet, Reconstruire le Moyen Âge Cathédrales, châteaux, monastères : comment nous avons fantasmé notre passé médiéval

C’est une cathédrale, une tour, une horloge, un visage en pierre ébréché dans un couloir de musée. C’est un roi, un chevalier, une princesse, un feu de cheminée. C’est un artisan qui bat le fer ou une femme derrière son métier à tisser. Un coffre fourre-tout, dans lequel les enfants piochent leurs costumes.

À force d’être constamment regardés, critiqués ou glorifiés, les éléments qui composent notre imaginaire du Moyen Âge ont acquis une symbolique qui les dépasse et qui dit beaucoup de celles et ceux qui les fantasment. Il en est ainsi de ses lieux, qui, de la cathédrale au château fort, ont connu d’incessantes resémantisations, au gré desquelles s’est infléchie leur charge politique.

Ce livre, conçu comme un guide, entend pister les usages contemporains des lieux du Moyen Âge et ainsi éclairer la manière dont a été produite l’image que l’on se fait de cette période.

D’objets architecturaux en doctrines urbanistiques, il permet de saisir comment le Moyen Âge est une représentation façonnée par notre monde moderne.

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“Les études sur le médiévalisme, ce Moyen Age imaginaire forgé depuis le XVIIIe siècle, ont le vent en poupe. En témoigne ce beau petit opus de Pauline Guillemet.” — L'Histoire

“L'air médiéval a libéré l'écriture de lajeune historienne. Et aux simples habitants de notre époque, le livre de Pauline Guillemet permet d'habiter un peu mieux nos villes, notre temps.” — Le Monde des livres