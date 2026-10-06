Cercle de lecture autour de Nicolas Doutey : Les Pensées (Théâtre de la Ville, Paris)

Académie populaire du théâtre et des arts du récit (APTAR)

Rentrée des cercles de lecture au Théâtre de la Ville

Vous avez remarqué ? Parfois l’on pense qu’on pense !

À quoi pense-t-on alors ? Et à quoi le sent-on, qu’on pense ? Cet étonnement réflexif, tranquillement niché entre Blaise et René, ce sont Les Pensées de Nicolas Doutey, et il faut être enfant pour l’oser. Enfant « en vrai », ou enfant… par la pensée !

Si vous ne craignez pas la singularité d’un auteur semblable à nul autre, autrement dit d’un auteur, déjà mis en scène par Alain Françon, Marc Lainé, Rodolphe Congé, Robert Cantarella, Sébastien Derrey, Bérangère Vantusso, Adrien Béal, Sarah Calcine, et aujourd’hui Sylvain Maurice… déjà récompensé par l’Académie Française, un auteur dont nous aimons dire à l’APTAR qu’il est le fils adultérin de Beckett et de Dubillard,

Rendez-vous au Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt

Salon Gesvres, avant le spectacle des Pensées,

samedi 17 octobre de 17h à 18h30, avec :

Nicolas DOUTEY et Sylvain MAURICE,

sur le tandem auteur-dramaturge

et Claire DAVID, sur l’entrée au catalogue d’Actes-Sud Papiers

de trois pièces de Nicolas Doutey, dont Les Pensées.

Animée par Françoise Gomez, la rencontre s’appuiera, comme toute rencontre de l’APTAR, sur un cercle de lecture à voix haute de quelques extraits. Des places pour le spectacle peuvent être achetées le soir même, ou pour la veille (tarif 17 € ). On peut toutefois prendre part au cercle sans aller au spectacle dans la foulée.

Ouvert à tou.te.s sur inscription auprès de frgomez@nordnet.fr,

Objet : Les Pensées.