Jean-Gabriel Ganascia, Mythologies de l'IA. Ulysse et les périls du numérique

Les IA seraient menteuses, racistes, manipulatrices… Elles suscitent beaucoup d'inquiétudes. La peur qu'elles se retournent contre nous, nous volent nos emplois, enfreignent nos libertés est récurrente. En s'inspirant de Roland Barthes, Jean-Gabriel Ganascia revient sur les mythologies modernes qui entourent ces technologies.

Avec finesse, il pointe des correspondances étonnantes entre les dangers de l'IA et les périls que rencontre Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, lors de son retour à la terre natale. L'IA nous séduit et nous tient captifs comme la nymphe Calypso a retenu Ulysse ; telle la magicienne Circé, elle nous transforme tous en pourceaux, ou encore, nous hypnotise par le chant de ses sirènes.

Le recul que donne ces mythes anciens permet d'aborder, d'un œil neuf et avec humour, les malfaisances présumées de l'IA et d'ouvrir à une réflexion éthique sur ses usages et mésusages. Le philosophe nous propose, en suivant Bergson, d'adopter une morale ouverte, adaptée à cette société qui l'est tout autant et, in fine, fort de son expérience, formule des pistes d'adaptation.

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