Mario Barenghi, Il rito della lettura. Studi di teoria letteraria

Fra letteratura e antropologia intercorrono da sempre intensi, molteplici rapporti. Il capitolo iniziale di questo libro propone un significativo contributo teorico a un'interpretazione in chiave antropologica dell'esperienza letteraria, mettendo in luce la dimensione rituale insita nell'attività della lettura. Il richiamo al ruolo dei destinatari accomuna anche i successivi approfondimenti, dedicati a questioni teoriche particolari: il legame fra lettura ed empatia e il ruolo dei personaggi negativi, le prime teorie del romanzo e le origini della modernità letteraria, con incursioni su temi di attualità, quali l'insegnamento della letteratura e la cultura della cancellazione.

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Table des matières

Introduzione

Nota al testo

1. Il rito della lettura

2. I cattivi e noi. La narrazione fra seduzione e minaccia

3. Abitare un luogo più umano. Conversazione con Cláudia Alves

4. Perché insegnare letteratura (e non solo agli studenti di Lettere)

5. Sulla lettera di un Papa

6. «I just want to talk». Su un vecchio film di Sidney Lumet

7. For English Press One

8. Leopardi nel Pleistocene. Rispettose obiezioni a Amitav Ghosh

9. La Querelle dei moderni e dei non so

10. Una serie interminabile di specchi. Letteratura riflessa e modernità letteraria

11. Alle origini del romanzo moderno: discussioni e polemiche

12. Un libro sulla cultura della cancellazione

Indice dei nomi

Abstract

Notizia biografica

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