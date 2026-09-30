Charles Taylor, Kosmische Verbindungen. Poesie im Zeitalter der Entzauberung

Traduit de l'anglais par Michael Bischoff.

Mit Kosmische Verbindungen setzt Charles Taylor seine Erkundung der romantischen und postromantischen Reaktionen auf die Entzauberung der Welt fort. Standen in seinem sprachphilosophischen Hauptwerk Das sprachbegabte Tier die Philosophen der Romantik im Vordergrund, haben hier nun die Dichter das Wort. In fesselnder Prosa zeigt Taylor, wie sie mit poetischen Mitteln versuchten, die Enttäuschung über den Verlust der metaphysischen Gewissheiten zu überwinden und sich an einen neuen Sinn des Lebens heranzutasten.

Die Poesie liefert dabei mehr und anderes als bloß angenehmer zu lesende Äquivalente von »Theorien«: Sie macht die Erfahrung des Verbundenseins auf einzigartige Weise zu ihrem Thema. Die Kraft der Poesie ist daher eine andere als die von Argumenten, aber nicht weniger stark. Nicht immer leicht zu fassen, und doch bewegend, ja geradezu offensichtlich wahr sind ihre Einsichten. Taylors meisterhafte Studie führt uns von Hölderlin und Novalis, Keats und Shelley zu Hopkins, Rilke, Baudelaire und Mallarmé – und weiter zu T. S. Eliot, Czesław Miłosz und anderen. Denn auch in den nachromantischen Dichter-Generationen und eigentlich bis heute wird die Suche nach einer anderen Ausrichtung auf das Leben fortgeführt. Ein herrliches Buch über und vor allem voller Poesie!

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