Noureddine Bousfiha, Mohammed Khaïr-Eddine ou la parole à vif

Un ouvrage essentiel pour pénétrer au cœur de l’œuvre de Mohamed Khaïr-Eddine, l’un des écrivains les plus singuliers et les plus subversifs de la littérature marocaine contemporaine. À travers sa langue fulgurante, sa poésie, ses images, ses ruptures et ses textes inédits, ce livre propose une lecture renouvelée d’une œuvre qui n’a cessé de bousculer les formes, les conventions et les imaginaires.

À la croisée de l’analyse critique, de documents inédits, de correspondances et de témoignages, il éclaire les multiples facettes de l’écriture khaïr-eddinienne : une écriture de la révolte, de la liberté et de la transgression, mais aussi une œuvre profondément poétique, traversée par la mémoire, l’exil, la violence et le désir de dire.

Bien plus qu’un hommage, cet ouvrage constitue une véritable invitation à redécouvrir Khaïr-Eddine, sa voix incandescente et son univers littéraire hors normes. Un livre fort et nécessaire, qui offre une plongée rare dans l’univers Khaïr-Eddinien et contribue à renouveler le regard porté sur une œuvre majeure, toujours aussi vive, dérangeante et actuelle.