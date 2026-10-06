Dialoguer avec les textes sacrés dans les littératures des XXe et XXIe s. Journée d'études des doctorants (Angers)

Journée d'études des doctorants

"Dialoguer avec les textes sacrés dans les littératures des XXe et XXIe siècles"

Jeudi 22 octobre 2026, Maison de la Recherche Germaine Tillion, Angers (amphithéâtre Germaine Tillion, 9h-17h30)

9h : Accueil des participants

Mot d’ouverture

Elisabeth PINTO-MATHIEU, Professeure des universités, directrice du CIRPaLL

9h15-10h15 : Conférence inaugurale – François DE SAINT-CHERON, Maître de conférences HDR, Sorbonne Université

10h15-10h30 : Débat

10h30-10h45 : Pause

Textes sacrés et textes poétiques : le dialogue des formes (modération : Pauline Bruley)

10h45-11h15 : « Poésie et midrash : pour une herméneutique de la rencontre » - Sylvain SAURA (Université de Bremen, CTELA)

11h25-11h55 : « Paul Claudel interroge le Cantique des Cantiques. Le “poëme” exégétique claudélien : donner voix à l’Écriture » - Solenn LACOMBE-CAPELLE (Université d’Angers, CIRPaLL)

11h55-12h15 : Débat

12h15-13h30 : Déjeuner

Représentations romanesques et mises en crise des textes sacrés (modération : Quentin Caizergues)

13h30-14h : « La parole sacrée retournée contre elle-même : détournement intertextuel et verrouillage idéologique dans les récits d’anticipation sur l’islamisme, de Ligny à Sansal » - Aziz CHEBOUB (Université de Strasbourg, CERIEL)

14h10-14h40 : « Textes, mythes et figures du sacré dans l’œuvre romanesque de Mustapha Benfodil : pistes et perspectives de réflexion » - Meriem KHEDDAM (Université d’Alger 2, EPI)

14h50-15h20 : « Relire la Bible face à l’institution dans les récits de violences religieuses catholiques (1960-2026) : dévoiler, interroger, s’émanciper » - Claire-Marie PERUTA (Université Lumière Lyon II, Passages)

15h20-15h40 : Débat

15h40-16h : Pause

Écritures sacrées, écritures polémiques (modération : Anna Chialva)

16h-16h30 : « Écrire au service de la vérité : la parole de Dieu et la polémique dans les pamphlets de Bernanos » - Bérengère LOISEAU (Nantes Université, LAMO)

16h40-17h10 : « Dialogue avec le texte sacré, dérision du sacré : pour une nouvelle exégèse de la Bible boulgakovienne » - Esther SASSIER (Université Toulouse-Jean Jaurès, LLA Créatis)

17h10-17h30 : Débat

17h30 : Fin du colloque

—

Comité d’organisation : Solenn LACOMBE-CAPELLE, Pauline NOUZILLE et Pierre CHEMINEAU

Comité scientifique : Pauline BRULEY, Professeure des universités ; Laurent GOURMELEN, Maître de conférences HDR ; Quentin CAIZERGUES, doctorant ; Solenn LACOMBE-CAPELLE, doctorante ; Pauline NOUZILLE, doctorante

Avec le soutien du CIRPaLL (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues), du Collège doctoral Pays de la Loire ALL (Arts, Lettres et Langues) et de l'Université d'Angers.

Contact : solenn.lacombe@gmail.com ; pauline.nouzille@univ-angers.fr