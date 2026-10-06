Christian Merlhiot, Sur les pas de Dazai

Dazai Osamu, écrivain japonais, est un mythe. Ses portraits désormais célèbres confortent la légende de l’écrivain maudit, mi-drôle, mi-tragique. Celui qui a écrit « La vie passe, rien d’autre » fera de Tsugaru, son pays natal, une œuvre singulière d’autobiographie et de fiction, avant de livrer trois courts romans et de se donner la mort en se jetant, avec sa maîtresse, dans la rivière Tamagawa.

Son fantôme continue de hanter les lieux. Christian Merlhiot a traqué cette figure dans les paysages de brume et de neige d’Aomori.