André Belleau, Cahiers (éd. Marie Malo, Benoît Melançon)

André Belleau (1930-1986) est un des intellectuels québécois les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle. Il est l’auteur d’une étude remarquée, Le romancier fictif (1980), et plusieurs de ses essais ont été repris dans des anthologies : Y a-t-il un intellectuel dans la salle ? (1984), Surprendre les voix (1986), Notre Rabelais (1990).

Dès les années 1950, il a tenu des cahiers, restés inédits. Cet ouvrage offre pour la première fois deux de ces ensembles : les seuls extraits qu’a conservés l’auteur d’un Journal (1953-1954) et des Cahiers de lecture rédigés de 1963 à 1986. Ils donnent à lire un jeune homme en train de se constituer intellectuellement, puis un chercheur de plus en plus établi. Au fil des pages, on peut suivre son intérêt pour la littérature — y compris la littérature populaire — et la théorie littéraire, mais aussi pour le cinéma, la peinture, la musique, la langue, la politique et la science. Il consacre plusieurs pages à des récits de voyage en Europe et aux États-Unis. Ce Belleau intime permet d’éclairer le penseur public.

Marie Malo a fait carrière comme langagière à HEC Montréal, à l’Université de Montréal et à Hydro-Québec. Elle a publié un Guide de la communication écrite au cégep, à l’université et en entreprise (1996).

Benoît Melançon est professeur émérite de l’Université de Montréal, essayiste et blogueur. Il a reçu le prix André-Laurendeau de l’Association francophone pour le savoir et le prix Georges-Émile-Lapalme, la plus haute distinction du gouvernement du Québec en matière de rayonnement et de qualité de la langue française. Il est membre de la Société royale du Canada.