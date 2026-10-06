Odysseum, les cultures écrites anciennes, de l'Antiquité à la Renaissance

Odysseum ouvre le 6 octobre!

Un nouveau site pour rendre accessibles à toutes et à tous les cultures écrites anciennes, de l'Antiquité à la Renaissance, en Europe, autour de la Méditerranée et au Proche-Orient : les textes, les images qui les accompagnent et les documents qui nous les ont transmis.

Une tablette d'argile mésopotamienne, un papyrus grec, une inscription latine, un manuscrit copte, un premier livre imprimé : les cultures anciennes nous sont parvenues à travers une immense diversité de textes et d'objets écrits. Odysseum les rend accessibles à toutes et à tous.

Site éditorial de médiation scientifique consacré aux cultures écrites anciennes, Odysseum rassemble des contenus destinés aux enseignantes et enseignants et à leurs élèves, aux étudiantes et étudiants, aux chercheuses et chercheurs et à toutes les personnes curieuses de ces cultures. Articles, dossiers, vidéos, podcasts, entretiens et ressources pédagogiques permettent de découvrir les textes et leurs images, les manuscrits, les langues et les documents qui nous les ont transmis, mais aussi celles et ceux qui les étudient, leurs méthodes et leurs découvertes.

Le site réunit cinq contributeurs à égalité éditoriale : Antiqui.TXTes, Biblissima, Humanités dans le texte, Journées Découvrir l'Antiquité, Odysseum. Chacun conserve son identité, ses approches et ses formats. Leur réunion fait dialoguer ressources pédagogiques, travaux scientifiques, médiation et découverte des métiers de la recherche au sein d'un même espace.

Odysseum est co-porté par l'ENS-PSL et Biblissima, infrastructure de recherche consacrée aux cultures écrites anciennes, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Une conviction commune guide le projet : les savoirs issus de la recherche sur les cultures anciennes appartiennent à toutes et à tous et doivent pouvoir être partagés au-delà du monde académique.

Rendez-vous le mardi 6 octobre. Accès libre.

odysseum-biblissima.ens.psl.eu