L’égalité des chances, dans le système scolaire, la méritocratie, comme gage de réussite, et la mobilité sociale, comme promesse, sont au cœur de l’idéologie dominante : le statut des individus n’est censé dépendre ni de la naissance ni de l’héritage. Or, force est de constater que les mécanismes qui déjouent ces croyances et assurent la reproduction des positions sociales d’une génération à l’autre semblent plus puissants que jamais. Sous le titre La Reproduction au XXIe siècle (éd. du Croquant), un livre s'attelle à la déconstruction de ces mécanismes, en revenant sur les apports et l’actualité d’un ouvrage fondateur pour la sociologie en général et la sociologie de l’éducation en particulier : La reproduction de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Les auteurs réunis dans cet ouvrage collectif revisitent et actualisent, à partir de leurs propres travaux, les analyses de Bourdieu et Passeron pour proposer un panorama inédit de la reproduction sociale à l’école et par l’école dans la France du XXIe s..