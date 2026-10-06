La Reproduction au 21e siècle. Actualité de Bourdieu et Passeron

Sous la direction de Bertrand Geay, Jérôme Camus, Pierre Clément et Pierig Humeau
L’égalité des chances, dans le système scolaire, la méritocratie, comme gage de réussite, et la mobilité sociale, comme promesse, sont au cœur de l’idéologie dominante : le statut des individus n’est censé dépendre ni de la naissance ni de l’héritage. Or, force est de constater que les mécanismes qui déjouent ces croyances et assurent la reproduction des positions sociales d’une génération à l’autre semblent plus puissants que jamais. C’est précisément à la déconstruction de ces mécanismes que ce livre entend contribuer en revenant sur les apports et l’actualité d’un ouvrage fondateur pour la sociologie en général et la sociologie de l’éducation en particulier : La reproduction de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Les auteurs réunis dans cet ouvrage collectif revisitent et actualisent, à partir de leurs propres travaux, les analyses de Bourdieu et Passeron pour proposer un panorama inédit de la reproduction sociale à l’école et par l’école dans la France du XXIe siècle.
—
On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :
"An 55 après Bourdieu", par Maxime Lietar (en ligne le 5 octobre 2026)
—
Table des matières
Préface
Ludivine Bantigny
Introduction générale
Jérôme Camus, Pierre Clément, Bertrand Geay
et Pierig Humeau
Partie 1 : La genèse et la réception de
La Reproduction
Introduction
Gisèle Sapiro
Un livre à brûler ? Éléments sur la genèse, la fabrique
et la réception de La Reproduction
Pierre Clément
La réception américaine de La Reproduction : capital culturel, habitus et routinisation de la sociologie de l’éducation de Bourdieu
Elliot B. Weininger, Annette Lareau
La Reproduction en Grande-Bretagne : réception et influence
Michael Grenfell
La réception de l’ouvrage La Reproduction au Brésil :
une esquisse
Ana Paula Hey
Partie 2 : Classes sociales, stratégies de reproduction et segments du système d’enseignement
Introduction
Gérard Mauger
Les stratégies familiales de reproduction : comment
se transmettent le capital économique et le capital culturel dans la France contemporaine ?
Céline Bessière et Sibylle Gollac
L’internationalisation des stratégies de
reproduction des classes dominantes
Anne Catherine Wagner
Un capital culturel anti-scolaire ? L’animation
dans le processus de reproduction
Jérôme Camus et Francis Lebon
L’École, la domination et le populaire. Penser à
partir de La Reproduction
Ugo Palheta
Le Bac Pro SAPAT, les contours d’une reproduction renouvelée des inégalités socio-sexuées
Séverine Depoilly
Partie 3 : Curricula et luttes pour
le contrôle des institutions scolaires
Introduction
Pierre Clément et Bertrand Geay
La nécessité sociologique de l’arbitraire culturel : sociogenèse du capital culturel international
Marie-Pierre Pouly
Pour une sociologie politique du curriculum :
avec et au-delà de La Reproduction
Pierre Clément
D’une culture humaniste et littéraire « classique »
à une culture de l’entreprise : la redéfinition du curriculum d’une classe préparatoire littéraire B/L
Cédric Laheyne
La réforme Chatel et l’injonction à « personnaliser »
au lycée : appropriations contrastées et
recompositions des rapports au métier enseignant
Camille Giraudon
Partie 4 : Pratiques et
productions/réductions des inégalités
Introduction
Christian de Montlibert
La responsabilisation d’enseignants sous
doubles contraintes. Analyse relationnelle
des nouvelles stratégies de légitimation du système d’enseignement
Sylvain Broccolichi et Christophe Joigneaux
Modalités pédagogiques : quelles contributions à la reproduction sociale ? Actualité et actualisations
Stéphane Bonnéry
Comment l’idéologie scolaire vient aux élèves ?
Une analyse de la violence symbolique
dans les classes
Mathias Millet et Jean-Claude Croizet
Expérimenter une pédagogie rationnelle pour
réduire les inégalités à l’école primaire : conditions
de mise en œuvre
Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller
Partie 5 : Sélection et ségrégation
Introduction
Franck Poupeau
Reproduction simple et reproduction élargie :
de la Sorbonne à Paris I-Panthéon-Sorbonne
Christophe Charle
Reproduction et légitimation des inégalités à
l’épreuve de la seconde explosion scolaire
Joanie Cayouette-Remblière et Alice Mercier
De l’espace social à la dimension spatiale
du monde social : vers une socio-géographie
des inégalités scolaires ?
Leïla Frouillou
Sélection et ségrégation. Les formes contemporaines
de reproduction scolaire
Choukri Ben Ayed
Conclusion générale
Jérôme Camus, Pierre Clément, Bertrand Geay
et Pierig Humeau
Index