La Reproduction au 21e siècle. Actualité de Bourdieu et Passeron

Sous la direction de Bertrand Geay, Jérôme Camus, Pierre Clément et Pierig Humeau

L’égalité des chances, dans le système scolaire, la méritocratie, comme gage de réussite, et la mobilité sociale, comme promesse, sont au cœur de l’idéologie dominante : le statut des individus n’est censé dépendre ni de la naissance ni de l’héritage. Or, force est de constater que les mécanismes qui déjouent ces croyances et assurent la reproduction des positions sociales d’une génération à l’autre semblent plus puissants que jamais. C’est précisément à la déconstruction de ces mécanismes que ce livre entend contribuer en revenant sur les apports et l’actualité d’un ouvrage fondateur pour la sociologie en général et la sociologie de l’éducation en particulier : La reproduction de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Les auteurs réunis dans cet ouvrage collectif revisitent et actualisent, à partir de leurs propres travaux, les analyses de Bourdieu et Passeron pour proposer un panorama inédit de la reproduction sociale à l’école et par l’école dans la France du XXIe siècle.

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On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"An 55 après Bourdieu", par Maxime Lietar (en ligne le 5 octobre 2026)

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Table des matières

Préface

Ludivine Bantigny

Introduction générale

Jérôme Camus, Pierre Clément, Bertrand Geay

et Pierig Humeau

Partie 1 : La genèse et la réception de

La Reproduction

Introduction

Gisèle Sapiro

Un livre à brûler ? Éléments sur la genèse, la fabrique

et la réception de La Reproduction

Pierre Clément

La réception américaine de La Reproduction : capital culturel, habitus et routinisation de la sociologie de l’éducation de Bourdieu

Elliot B. Weininger, Annette Lareau

La Reproduction en Grande-Bretagne : réception et influence

Michael Grenfell

La réception de l’ouvrage La Reproduction au Brésil :

une esquisse

Ana Paula Hey

Partie 2 : Classes sociales, stratégies de reproduction et segments du système d’enseignement

Introduction

Gérard Mauger

Les stratégies familiales de reproduction : comment

se transmettent le capital économique et le capital culturel dans la France contemporaine ?

Céline Bessière et Sibylle Gollac

L’internationalisation des stratégies de

reproduction des classes dominantes

Anne Catherine Wagner

Un capital culturel anti-scolaire ? L’animation

dans le processus de reproduction

Jérôme Camus et Francis Lebon

L’École, la domination et le populaire. Penser à

partir de La Reproduction

Ugo Palheta

Le Bac Pro SAPAT, les contours d’une reproduction renouvelée des inégalités socio-sexuées

Séverine Depoilly

Partie 3 : Curricula et luttes pour

le contrôle des institutions scolaires

Introduction

Pierre Clément et Bertrand Geay

La nécessité sociologique de l’arbitraire culturel : sociogenèse du capital culturel international

Marie-Pierre Pouly

Pour une sociologie politique du curriculum :

avec et au-delà de La Reproduction

Pierre Clément

D’une culture humaniste et littéraire « classique »

à une culture de l’entreprise : la redéfinition du curriculum d’une classe préparatoire littéraire B/L

Cédric Laheyne

La réforme Chatel et l’injonction à « personnaliser »

au lycée : appropriations contrastées et

recompositions des rapports au métier enseignant

Camille Giraudon

Partie 4 : Pratiques et

productions/réductions des inégalités

Introduction

Christian de Montlibert

La responsabilisation d’enseignants sous

doubles contraintes. Analyse relationnelle

des nouvelles stratégies de légitimation du système d’enseignement

Sylvain Broccolichi et Christophe Joigneaux

Modalités pédagogiques : quelles contributions à la reproduction sociale ? Actualité et actualisations

Stéphane Bonnéry

Comment l’idéologie scolaire vient aux élèves ?

Une analyse de la violence symbolique

dans les classes

Mathias Millet et Jean-Claude Croizet

Expérimenter une pédagogie rationnelle pour

réduire les inégalités à l’école primaire : conditions

de mise en œuvre

Sandrine Garcia et Anne-Claudine Oller

Partie 5 : Sélection et ségrégation

Introduction

Franck Poupeau

Reproduction simple et reproduction élargie :

de la Sorbonne à Paris I-Panthéon-Sorbonne

Christophe Charle

Reproduction et légitimation des inégalités à

l’épreuve de la seconde explosion scolaire

Joanie Cayouette-Remblière et Alice Mercier

De l’espace social à la dimension spatiale

du monde social : vers une socio-géographie

des inégalités scolaires ?

Leïla Frouillou

Sélection et ségrégation. Les formes contemporaines

de reproduction scolaire

Choukri Ben Ayed

Conclusion générale

Jérôme Camus, Pierre Clément, Bertrand Geay

et Pierig Humeau

Index