Françoise Hildesheimer, Richelieu et l’Histoire

Il est admis que Richelieu est un « grand homme », un personnage « historique », qu’il a forgé l’histoire européenne et, en conséquence, est digne de la reconnaissance de son pays et de l’intérêt des historiens qui ont écrit son histoire sous la forme d’innombrables biographies. Quatre cents ans après les événements, l’heure est aux commémorations qui incitent à relier notre présent à ce passé en confrontant les documents, leur histoire et leur utilisation afin de comprendre comment s’est constitué l’héritage historique du principal ministre de Louis XIII. Le double récit de la création par Richelieu des sources de son histoire, puis de leur mise en œuvre postérieure par ses biographes permet la réévaluation de cet héritage qui fait aujourd’hui partie d’un patrimoine politique devenu si commun qu’il est souvent difficile d’en discerner l’originalité en son temps.

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"L’héritage historique de Richelieu", par Julien Dubois…