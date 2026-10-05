Les écrits féministes de Beauvoir. Rencontre avec Esther Demoulin

Les membres du CERILAC invitent Esther Demoulin le jeudi 5 novembre, à 18h, à la bibliothèque Seebacher. Il sera avant tout question de son travail d'édition, et en particulier de deux parutions récentes d'un ensemble d'écrits féministes de Beauvoir : Le Deuxième sexe, dans la "Bibliothèque de la Pléiade", et un recueil d'essais inédits ou introuvables intitulé Une fois que les femmes ont ouvert les yeux (NRF).

La bibliothèque Seebacher se situe sur le campus des Grands Moulins, 9 rue Thomas Mann (Paris XIIIe), au 2e étage du Hall A.