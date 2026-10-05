Cinquante ans après le coup d’État. Littérature, politique et arts en Argentine (Angers)
Colloque international
50 ans après le coup d’État
Littérature, politique et arts en Argentine
Dans le cadre du projet CirC.A‹-›F
13 et 14 octobre 2026
Maison de la recherche Germaine Tillion
Université d’Angers
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Mardi 13 octobre
14h Pot d’accueil
14h30 Table 1
14h30 Maria Gabriela Dascalakis-Labreze (Université Bordeaux Montaigne)
"Mémoire, vérité et justice ‘complète’ : les usages mémoriels de la dernière dictature militaire argentine dans l’écosystème miléiste"
14h55 Discussion
15h Présentation du projet CirC.A‹-›F (Circulations culturelles Argentine ‹–› France
15h15
Présentation du film LS83
15h30
Projection du film LS83
17h
Discussion autour du film LS83
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Mercredi 14 octobre
8h30 Accueil
9h Table 1
9h00 Erich Fisbach (Université d’Angers)
"Proceso y novela: Argentina (1976-1983) (Puig, Soriano, Asís, Piglia, Saer)"
9h25 Pénélope Laurent (Sorbonne Université)
"Hotaru, una luciérnaga medio japonesa en la noche argentina"
9h50 Martín Lombardo (Université d’Angers)
"El espacio de la casa en cuatro textos literarios argentinos"
10h15 Discussion
10h30 Pause
10h45 Table 2
10h45 Francisco Espino (Université d’Angers)
"Novela gráfica, memoria y humor negro en El síndrome Guastavino"
11h10 Pablo Virguetti (Université d’Angers)
"Memoria pop y dictadura en los textos de Mariana Enriquez"
11h35 Caroline Prevost (Université Gustave Eiffel)
"Peindre les rues à cinquante ans du coup d’État militaire"
12h Discussion
12h30 Déjeuner
14h Table 3
14h Victoria Famin (Université Lyon 2)
"Huellas de la dictadura: presencia/ausencia en 76 de Félix Bruzzone"
14h25 Sophie Marty (Université d’Orléans)
"Se puede heredar un dolor : un acercamiento comparatista a las novelas de lxs hijxs"
14h50 Carolina Bartalini (UBA, UNTREF, UNAJ)
"Inteligencia artificial e imaginación de la memoria. Avisale a mi mamá, de Mónica Zwaig"
15h15 Discussion
15h30 Pause
15h45 Table 4
15h45 Mario Ranalletti (Université d’Angers)
"Vínculos militares entre Francia y Argentina durante la dictadura"
16h10 Víctor Manuel Lafuente (Aix Marseille Université)
"El Partido Comunista Argentino frente a la última dictadura militar. Antecedentes, continuidades y rupturas (1971-1986)"
16h35 Cassiano Castro Oliveria Viana (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
"Vigilado, perseguido y censurado: la trayectoria de Julio Cortázar en los archivos de la dictadura militar argentina "
17h Discussion
17h15 Clôture du colloque.