Cinquante ans après le coup d’État. Littérature, politique et arts en Argentine (Angers)

Colloque international

50 ans après le coup d’État

Littérature, politique et arts en Argentine

Dans le cadre du projet CirC.A‹-›F

13 et 14 octobre 2026

Maison de la recherche Germaine Tillion

Université d’Angers

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Programme

Mardi 13 octobre

14h Pot d’accueil

14h30 Table 1

14h30 Maria Gabriela Dascalakis-Labreze (Université Bordeaux Montaigne)

"Mémoire, vérité et justice ‘complète’ : les usages mémoriels de la dernière dictature militaire argentine dans l’écosystème miléiste"

14h55 Discussion

15h Présentation du projet CirC.A‹-›F (Circulations culturelles Argentine ‹–› France

15h15

Présentation du film LS83

15h30

Projection du film LS83

17h

Discussion autour du film LS83

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Mercredi 14 octobre

8h30 Accueil

9h Table 1

9h00 Erich Fisbach (Université d’Angers)

"Proceso y novela: Argentina (1976-1983) (Puig, Soriano, Asís, Piglia, Saer)"

9h25 Pénélope Laurent (Sorbonne Université)

"Hotaru, una luciérnaga medio japonesa en la noche argentina"

9h50 Martín Lombardo (Université d’Angers)

"El espacio de la casa en cuatro textos literarios argentinos"

10h15 Discussion

10h30 Pause

10h45 Table 2

10h45 Francisco Espino (Université d’Angers)

"Novela gráfica, memoria y humor negro en El síndrome Guastavino"

11h10 Pablo Virguetti (Université d’Angers)

"Memoria pop y dictadura en los textos de Mariana Enriquez"

11h35 Caroline Prevost (Université Gustave Eiffel)

"Peindre les rues à cinquante ans du coup d’État militaire"

12h Discussion

12h30 Déjeuner

14h Table 3

14h Victoria Famin (Université Lyon 2)

"Huellas de la dictadura: presencia/ausencia en 76 de Félix Bruzzone"

14h25 Sophie Marty (Université d’Orléans)

"Se puede heredar un dolor : un acercamiento comparatista a las novelas de lxs hijxs"

14h50 Carolina Bartalini (UBA, UNTREF, UNAJ)

"Inteligencia artificial e imaginación de la memoria. Avisale a mi mamá, de Mónica Zwaig"

15h15 Discussion

15h30 Pause

15h45 Table 4

15h45 Mario Ranalletti (Université d’Angers)

"Vínculos militares entre Francia y Argentina durante la dictadura"

16h10 Víctor Manuel Lafuente (Aix Marseille Université)

"El Partido Comunista Argentino frente a la última dictadura militar. Antecedentes, continuidades y rupturas (1971-1986)"

16h35 Cassiano Castro Oliveria Viana (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

"Vigilado, perseguido y censurado: la trayectoria de Julio Cortázar en los archivos de la dictadura militar argentina "

17h Discussion

17h15 Clôture du colloque.