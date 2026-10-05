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Cinquante ans après le coup d’État. Littérature, politique et arts en Argentine (Angers)

Cinquante ans après le coup d’État. Littérature, politique et arts en Argentine (Angers)

Publié le par Marc Escola (Source : Martín Lombardo)

Colloque international

50 ans après le coup d’État

Littérature, politique et arts en Argentine

Dans le cadre du projet CirC.A‹-›F

13 et 14 octobre 2026

Maison de la recherche Germaine Tillion

Université d’Angers

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Programme

Mardi 13 octobre

14h                  Pot d’accueil   

14h30              Table 1

14h30              Maria Gabriela Dascalakis-Labreze (Université Bordeaux Montaigne)

"Mémoire, vérité et justice ‘complète’ : les usages mémoriels de la dernière dictature militaire argentine dans l’écosystème miléiste"

14h55              Discussion

15h                  Présentation du projet CirC.A‹-›F (Circulations culturelles Argentine ‹–› France

15h15 

Présentation du film LS83 

15h30  

Projection du film LS83

17h

Discussion autour du film LS83

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Mercredi 14 octobre

8h30    Accueil

9h                    Table 1

9h00    Erich Fisbach (Université d’Angers)

"Proceso y novela: Argentina (1976-1983) (Puig, Soriano, Asís, Piglia, Saer)"

9h25    Pénélope Laurent (Sorbonne Université)

            "Hotaru, una luciérnaga medio japonesa en la noche argentina"

9h50    Martín Lombardo (Université d’Angers)

            "El espacio de la casa en cuatro textos literarios argentinos"

10h15  Discussion

10h30  Pause

10h45              Table 2

10h45  Francisco Espino (Université d’Angers)

            "Novela gráfica, memoria y humor negro en El síndrome Guastavino" 

11h10  Pablo Virguetti (Université d’Angers)

            "Memoria pop y dictadura en los textos de Mariana Enriquez"

11h35  Caroline Prevost (Université Gustave Eiffel)

"Peindre les rues à cinquante ans du coup d’État militaire"

12h      Discussion

12h30  Déjeuner         

14h                  Table 3

14h      Victoria Famin (Université Lyon 2)

"Huellas de la dictadura: presencia/ausencia en 76 de Félix Bruzzone"

14h25  Sophie Marty (Université d’Orléans)

"Se puede heredar un dolor : un acercamiento comparatista a las novelas de lxs hijxs"

14h50  Carolina Bartalini  (UBA, UNTREF, UNAJ)

"Inteligencia artificial e imaginación de la memoria. Avisale a mi mamá, de Mónica Zwaig"

15h15  Discussion

15h30  Pause

15h45              Table 4

15h45  Mario Ranalletti (Université d’Angers)

            "Vínculos militares entre Francia y Argentina durante la dictadura"   

16h10  Víctor Manuel Lafuente (Aix Marseille Université)

"El Partido Comunista Argentino frente a la última dictadura militar. Antecedentes, continuidades y rupturas (1971-1986)"

16h35  Cassiano Castro Oliveria Viana (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

"Vigilado, perseguido y censurado: la trayectoria de Julio Cortázar en los archivos de la dictadura militar argentina "

17h      Discussion

17h15  Clôture du colloque.

 