"Comment peut-on être Tahitien ? L'impossible cosmopolitisme des Lumières". Conf. d'Antoine Lilti (Genève)

Conférence d'Antoine Lilti (Collège de France) :

«Comment peut-on être Tahitien? L'impossible cosmopolitisme des Lumières».

Cet événement est organisé dans le cadre des rencontres du groupe d’études du XVIII siècle de l'Université de Genève.

Mardi 6 octobre 2026

Uni Dufour salle U259 à 18h15

Dans L’héritage des Lumières (Paris, Seuil, EHESS, 2020) Antoine Lilti prenait au sérieux le défi que les études post-coloniales lançaient aux Lumières et à ce que l’on appelle couramment leur « universalisme ». Il nous apprenait qu’être fidèle à l’héritage des Lumières, c’est- dénoncer leurs zones d’ombre, leurs ambiguïtés, leurs contradictions.

Dans L’Illusion d’un monde commun, Tahiti et la découverte de l’Europe (2025), il s’interroge sur le destin de Tahitiens embarqués avec Bougainville et Cook pour séjourner à Paris et à Londres, pour conduire les Anglais en Nouvelle-Zélande ou pour suivre les Espagnols au Pérou. Ils s’appelaient Ahutoru, Mai, Pautu, Tupaia, Hitihiti. Ce n’est plus l’Europe qui découvre Tahiti, mais des Tahitiens qui regardent l’Europe les regardant et les effaçant de leur regard.

(Illustr. : William Hodges, Resolution and Adventure with fishing craft in Matavai Bay, 1776)