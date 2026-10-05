Cycle de séminaires "Culture, patrimoine et mémoire des images" (univ. de Lorraine, Nancy)

Quel rôle les images jouent-elles dans notre manière de comprendre le monde, de transmettre une mémoire ou de construire des récits collectifs ? Omniprésentes dans notre quotidien, elles peuvent informer, témoigner et conserver les traces du passé, mais aussi être réutilisées, détournées ou mises en scène.

Le nouveau cycle de séminaires hybride « Culture, patrimoine et mémoire des images », organisé dans le cadre des travaux de l’équipe Passages du Crem, propose d’explorer ces multiples usages et les enjeux sociaux, culturels, politiques et éthiques qui les accompagnent. Une attention particulière sera portée aux frontières parfois difficiles à distinguer entre vrai et faux, preuve et mise en scène, réalité et représentation.

D’octobre 2026 à février 2027, quatre rencontres aborderont cette réflexion à partir de terrains très différents : les images scientifiques diffusées à la télévision, la circulation et la répétition des images dans les médias et l’intelligence artificielle, les représentations des violences éducatives dans les dessins animés pour enfants, puis l’adaptation cinématographique de La Douleur de Marguerite Duras par Emmanuel Finkiel.

À travers ces différents regards, le cycle invite ainsi à questionner ce que les images nous montrent, ce qu’elles transmettent et la manière dont elles façonnent nos représentations.

Présentation du séminaire hybride « Culture, patrimoine et mémoire des images »

Les médiations audio-visuelles sont de puissants vecteurs de mise en circulation de la culture, de la mémoire et du patrimoine en même temps qu’elles ont un pouvoir de cohésion comme de dissension au sein de la société. Elles façonnent nos représentations du monde et participent à la formation de récits collectifs. Mais comment s’articulent la culture, le patrimoine et la mémoire dans et avec les images ? Quels sont les enjeux sociaux, politiques ou encore éthiques qu’elles soulèvent ? Ce séminaire hybride propose d’explorer ces médiations sous toutes leurs formes (images fixes et animées, argentique et numérique, prise de vue réelle ou animation…) et dans tous les contextes (sociaux, institutionnels, éducatifs…) avec une attention spécifique portée à la question du vrai et du faux (trace, indice, preuve, remploi, manipulation, détournement…). Il s’inscrit dans la dynamique des travaux de l’équipe Passages du Crem qui interroge les médiations culturelles, les pratiques artistiques et patrimoniales, et les processus de mémorialisation, en même temps qu’il propose une réflexion en lien avec le projet quinquennal 2024-2028 de l’équipe sur le vivre ensemble et les relations en tension qui traversent nos sociétés.

Programme des séances 2026-2027 :

20/10/2026 - Pénélope Selhausen-Kosinski : « Images de sciences à la télévision : clarifier ou obscurcir ? »

Peut-on toujours croire les images scientifiques montrées à la télévision ? À partir d’émissions diffusées depuis les années 1960 et d’entretiens avec des journalistes, cette contribution montre comment leur mise en scène peut brouiller les frontières entre preuve, réalité et illusion.

10/11/2026 - Matteo Treleani : « L'économie sémiotique de la répétition. La reprise comme désindexicalisation »

Que devient une image lorsqu’elle est diffusée des milliers de fois ? Cette intervention explore comment la répétition des mêmes images dans les médias transforme leur sens et leur valeur, jusqu’à l’intelligence artificielle, qui réutilise à grande échelle des contenus déjà existants.

08/12/2026 - Sophie Liebig : « Les violences éducatives ordinaires dans les dessins animés pour enfants : persistance des représentations, normes sociales et éducatives. Quels enjeux pour l’éducation aux médias ? »

Que disent les dessins animés de notre façon d’éduquer les enfants ? Cette intervention analyse la présence des violences éducatives dans les programmes jeunesse et explore la création d’un outil pour aider les élèves à décrypter les images et les modèles qu’elles transmettent.

16/02/2027 - Vincent Lowy : « L’adaptation de « La Douleur » de Marguerite Duras par Emmanuel Finkiel (2017) »

Adapté du roman de Marguerite Duras, La douleur raconte l’attente de Marguerite Antelme, dont le mari a été déporté. Pour tenter de le retrouver, elle noue une relation ambiguë et dangereuse avec Pierre Rabier, un Français travaillant pour la Gestapo.

Organisateur(s)

Centre de recherche sur les médiations, Équipe Passages

Michaël Bourgatte, Université de Lorraine, Crem

Jean-Matthieu Méon, Université de Lorraine, Crem

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