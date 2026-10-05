Anne-Thérèse de Lambert, Réflexions nouvelles sur les femmes & autres essais.

Réédition de l’édition de 1729, sous-titrée Métaphysique d’Amour.

Cet essai est suivi de : « Discours sur le sentiment d’une dame qui croyait que l’Amour convenait aux femmes, lors même qu’elles n’étaient plus jeunes » ; « Traité de la vieillesse » ; « Réflexions sur les richesses » et « Dialogue entre Alexandre et Diogène sur l’égalité des biens ».

Parution le 3 novembre 2026.

Édition préfacée par Cécile Guilbert.

« Les femmes pourraient dire (car il faut un peu penser à leur défense) : Quelle est la tyrannie des hommes ? Ils veulent que nous ne fassions aucun usage de notre esprit, ni de nos sentiments. Ne doit-il pas leur suffire de régler tous les mouvements de notre cœur, sans se saisir encore de notre intelligence ? Et ils veulent que la pudeur soit aussi blessée, quand nous occupons notre esprit, que quand nous livrons notre cœur. C’est étendre trop loin leurs droits. » Madame de Lambert

Née Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, la marquise de Lambert (1647-1733) cultiva sa vie durant le goût de l’étude, l’amour du bel esprit et le sens de la politesse. Choquée par l’esprit licencieux qui sévissait à la fin du règne de Louis XIV, elle composa de nombreux essais où se conjuguent lutte contre des préjugés solidement enracinés et défiance face aux fourberies de l’autorité.

« Certes, elle ne renverse pas la table, ne se révolte ni ne s’insurge avec violence contre les hommes, préférant à une "guerre des sexes" alors impensable, la culture des vertus féminines et cette "modestie raisonnable" bien repérée par Simone de Beauvoir qu’il appartiendra à une Olympe de Gouges de dépasser. Car en cela, les féministes des années 1970 qui l’ont ranimée ne s’y sont pas trompées : pas encore "universaliste" mais authentiquement "pré-féministe", Mme de Lambert fut l’une des premières et une grande figure de l’émancipation du "beau sexe". Mieux encore : l’incarnation vivante d’une adéquation d’idées et de conduite que sa réserve audacieuse en forme d’oxymore impose de sauver de l’oubli une bonne fois pour toutes. » Cécile Guilbert