Esther Pinon, Sylvain Ledda (dir.), Lectures de Lorenzaccio

Lorenzo, Lorenzaccio, Renzo, Lorenzetta… À l’image de son protagoniste à l’identité diffractée, Lorenzaccio conserve une part irréductible d’énigme. Fresque gigantesque et exploration des plus subtils miroitements de l’intime, le drame de Musset est une grande pièce politique qui s’est cependant longtemps dérobée à la représentation et donc à une réception collective. Il est l’une des créations les plus personnelles de Musset, même s’il a été composé à partir d’un projet de George Sand. Lorenzaccio est ainsi à tous égards la pièce du doute et du paradoxe. Dans ces espaces d’incertitude et de jeu, elle puise son énergie rageuse et n’en finit pas de solliciter l’interprétation. Sans doute est-ce pourquoi cette pièce parle avec une acuité singulière à notre présent.

Table des matières…

Introduction…

Les auteurs…