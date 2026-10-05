Françoise Lhéritier, L’identique et le différent

Tout a commencé en Auvergne, dans les savoir-faire du terroir et l’observation silencieuse des liens familiaux. De là est née une vocation : comprendre comment les sociétés humaines s’organisent, se transmettent, s’interdisent. Françoise Héritier a consacré sa vie à cette question. Spécialiste des systèmes de parenté, successeure de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, elle a aussi porté l’anthropologie hors des amphithéâtres – sur le terrain africain, dans le débat public, aux côtés des malades du sida, dans les combats pour la parité. Dans ce dialogue avec la journaliste Caroline Broué, elle revient sur un parcours d’une rare générosité intellectuelle : la guerre, l’Afrique, le féminin et le masculin, la violence, l’inceste – et toujours, la conviction que comprendre les sociétés des autres, c’est apprendre à voir la sienne.