Michael T. Clanchy, De la mémoire à l’écrit. Angleterre 1066-1307

Traduction : Jacques Dalarun

Avant-propos : Yann Potin

Comment une société en vient-elle à ne plus pouvoir se passer de l’écrit pour se gouverner, transmettre des droits, administrer des biens et faire preuve du passé ?

De la conquête normande de 1066 à la mort d’Édouard Ier en 1307, Michael T. Clanchy retrace une autre conquête : celle de l’écrit archivé. Chartes, rouleaux et registres prolifèrent jusque dans la vie quotidienne, sans que disparaisse la mémoire orale.

Dans cet ouvrage devenu classique, l’auteur restitue l’histoire d’une révolution silencieuse. Du Domesday Book aux chartes villageoises, des chancelleries royales aux objets symboliques, il montre comment la multiplication et la transmission des documents transforment moins la pratique de l’écriture que le rapport de toute une société à la preuve, à la mémoire et à l’autorité. Une société « écrite » est celle dont les membres connaissent la valeur de l’écrit sans nécessairement savoir lire ou écrire.

De la mémoire à l’écrit paraît enfin en français, dans la traduction de l’historien médiéviste Jacques Dalarun. Ce livre fondateur trouve une singulière actualité alors que la révolution numérique bouleverse à nouveau les rapports entre données et archives. À l’heure de l’intelligence artificielle, ce détour par le Moyen Âge éclaire, à rebours, nos incertitudes sur l’authenticité des documents et des informations qu’ils contiennent, la fidélité des copies afférentes et les conditions de notre confiance dans l’écrit.

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Michael T. Clanchy (1936-2021), médiéviste britannique, membre de la British Academy, a enseigné à l’université de Glasgow, à l’Institute of Historical Research à Londres et au Warburg Institute. Il est notamment l’auteur de England and its Rulers 1066-1272 (1983 ; édition revue et augmentée en 1993 et en 2013), et Abelard: A Medieval Life (1997), traduit en français en 2000 par Pierre-Emmanuel Dauzat sous le titre Abélard chez Flammarion.

Jacques Dalarun est historien du Moyen Âge, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Corresponding Fellow of the Medieval Academy of America. Outre la traduction de l’anglais, il pratique aussi la traduction du latin et de l’italien vers le français. Sa traduction de l’ouvrage de Gian Luca Potestà Dante en conclave. La Lettre aux cardinaux (2021) a paru aux Éditions Macula en 2025.