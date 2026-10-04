La violence au Moyen Âge : Usages, représentations, perspectives (Lyon)

Programme

MARDI 20

9 h 30 | Accueil

10 heures | Conférence inaugurale : Abbès Zouache (IFAO)

Corps dans la violence

11-12 heures | Session 1 : Penser les corps dans la violence

Modération : Yassir BENHIMA (Université Lyon 2 ; CIHAM)

Chaymâ EL OUAZZANI (Sorbonne Université ; Orient et Méditerranée) – Le traitement des dépouilles violentées : enjeux juridiques et normalisation des pratiques funéraires

Tom OUBELKHIR (Université Lyon 2, Université de Lausanne ; CIHAM) – Corps chiites face à l’affirmation de l’orthodoxie sunnite : violences interconfessionnelles dans l’espace alépin sous les Zengides (1128-1183)

12-14h | Pause

Corps dans la violence

14-15 heures | Session 2 : Représenter les corps dans la violence

Modération : Didier MÉHU (Université Lyon 2 ; CIHAM)

Caroline BLOT (Université de Nantes ; LAMO) : Vox carcerali : violence et langage dans la littérature carcérale tardo-médiévale française

Thomas GUGLIELMO (Université de Poitiers ; CESCM) :La violence des lépreux : produit et outil idéologiques. Les cas du Roman de Jaufré et du complot de 1321

Institutionnaliser la violence

15 h 20 - 17 heures

Modération : Clément CARNIELLI (Université Lyon 2 ; CIHAM)

Thomas BROSSET (Université de Lorraine ; CRULH) : Violences de masse et réactions des populations assiégées dans les opérations de siège menées en Jazīra et dans le Bilād al-Shām (1097-1192)

Maximiliano ETCHEPARE GUERRA (Université de Lisbonne ; FLUL): Violences contre le clergé et violences cléricales au Portugal (1211-1248)

Marine HAURILLON (Université Grenoble Alpes ; LAHRA) : Livres de combats des maîtres d’armes : un discours et une esthétique pédagogique de la violence

MERCREDI 21

9 h 30 | Accueil

Écrire la violence

10-11 heures | Session 1 : Violence et littérature non-fictionnelle

Modération : Aurélie BARRE (Université Lyon 3 ; CIHAM)

Imane EL KHETTABI (Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Orient et Méditerranée) : Représentations de la violence dans le Kitāb al-‘Adwānī

Camille RIVOIRE (UTLN ; BABEL) : Usages et représentations de la violence dans le Mystère de la Passion de Jésus-Christ (ms. Paris, BnF nouv. acq. fr. 2847)

11 h 30 - 12 h 30 | Session 2 : Fictions violentes et violences fictionnelles

Modération : Charlotte GUIOT (Université Lyon 2 ; CIHAM)

Clémence TURBLIN (Sorbonne Nouvelle ; CERAM) : Du verbe à la verge : comique et violences conjugales dans les farces médiévales

Hervé GEORGER (Sorbonne Université, Université du Kent): La violence animale dans la fabrique du mythe carolingien : de la chronique à la chanson de geste (IXe-XIIe siècle)

Réglementer la violence

14 h 30 - 15 h 30 | Session 1 : Actes violences, actes crimminels

Modération : Sylvain PARENT (ENS de Lyon ; CIHAM)

Yaël CAUGNE (Université Lyon 3 ; CIHAM) : Rixes : une violence ordinaire tolérée

Fabrizia MARCONI (ENS de Pise, Université Gustave-Eiffel ; ACP) : Histoire et représentation du meurtre de Guido Paltena Caccianemici (Bologne, 1268)

16-17 heures | Session 2 : Violences et institutions religieuses

Modération : Valentina TONEATTO (Université Lyon 2 ; CIHAM)

Deborah CALIAN (ENS de Lyon, Université de Vérone ; CIHAM) : Une violence légitimée ? Perceptions et réactions face aux confiscations inquisitoriales dans la Florence des XIIIe et XIVe siècles

Clara LENNE (Université Toulouse – Jean-Jaurès ; FRAMESPA) : Les femmes face à la violence d’après la justice épiscopale (diocèse de Fréjus, début XIVe siècle)

17 heures : remerciements et clôture.