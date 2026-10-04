Élise Dubreuil, Clémence Raynaud (dir.), Les images sont dans la rue. Art, publicité et politique sous la Troisième République
L’intérêt qu’a suscité l’affiche illustrée tient surtout à son essor artistique dans les années 1880-1890. De Jules Chéret à Henri de Toulouse-Lautrec, de l’art social à l’affichomanie, le processus selon lequel ce nouveau médium devient un champ d’expérimentation pour l’avant-garde est un phénomène bien étudié et mis en lumière par de nombreuses expositions. Mais l’historiographie s’est encore peu intéressée aux questions soulevées par cette prolifération des images reproductibles dans l’espace urbain. La dissémination de ces placards d’un nouveau genre dans les rues de Paris, au cours du second xixe siècle, n’a pourtant rien d’anecdotique. Elle n’aurait pas été possible sans les progrès techniques qui permettent dès lors de les imprimer en masse et de diffuser des messages publicitaires associant l’image et l’écrit. Autrement dit, cette massification des images constitue une rupture fondatrice dans l’histoire des sociétés contemporaines. […]
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Élise Dubreuil et Clémence Raynaud
Partie 1. Images et politique dans l’espace public : le pouvoir du visuel à l’ère de sa reproductibilité technique
Danielle Tartakowsky
S’afficher politiquement dans l’espace public
Nicholas-Henri Zmelty
L’obscène prolifération : l’affiche et la morale à la Belle Époque
Clémence Raynaud
« Diaboliquement moderne » : le pouvoir des affiches et ses perceptions dans le Paris fin de siècle
Maximin Cousy Barbereau
Le maintien de l’ordre visuel dans l’espace urbain : surveiller et poursuivre les affiches en République (1870‑1914)
Philippe Kaenel
Expressions graphiques et persuasion : Steinlen, Grandjouan, Jossot, Cappiello, Cassandre et les autres
Partie 2. Cultures visuelles : la vie des images entre espace privé et espace public
Emmanuel Pernoud
Les chromos de bazar : des tableaux bon marché
Bertrand Tillier
La vraie vie des affiches (1890‑1920)
Élise Dubreuil
Affinités visuelles : le mur et le pot, de l’affiche moderne au renouvellement de la céramique
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(Illustr. :
Photo gallica.bnf.fr / BnF
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9011731v )