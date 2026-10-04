Élise Dubreuil, Clémence Raynaud (dir.), Les images sont dans la rue. Art, publicité et politique sous la Troisième République

L’intérêt qu’a suscité l’affiche illustrée tient surtout à son essor artistique dans les années 1880-1890. De Jules Chéret à Henri de Toulouse-Lautrec, de l’art social à l’affichomanie, le processus selon lequel ce nouveau médium devient un champ d’expérimentation pour l’avant-garde est un phénomène bien étudié et mis en lumière par de nombreuses expositions. Mais l’historiographie s’est encore peu intéressée aux questions soulevées par cette prolifération des images reproductibles dans l’espace urbain. La dissémination de ces placards d’un nouveau genre dans les rues de Paris, au cours du second xixe siècle, n’a pourtant rien d’anecdotique. Elle n’aurait pas été possible sans les progrès techniques qui permettent dès lors de les imprimer en masse et de diffuser des messages publicitaires associant l’image et l’écrit. Autrement dit, cette massification des images constitue une rupture fondatrice dans l’histoire des sociétés contemporaines. […]

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Sommaire

Élise Dubreuil et Clémence Raynaud

Introduction

Partie 1. Images et politique dans l’espace public : le pouvoir du visuel à l’ère de sa reproductibilité technique

Danielle Tartakowsky

S’afficher politiquement dans l’espace public

Nicholas-Henri Zmelty

L’obscène prolifération : l’affiche et la morale à la Belle Époque

Clémence Raynaud

« Diaboliquement moderne » : le pouvoir des affiches et ses perceptions dans le Paris fin de siècle

Maximin Cousy Barbereau

Le maintien de l’ordre visuel dans l’espace urbain : surveiller et poursuivre les affiches en République (1870‑1914)

Philippe Kaenel

Expressions graphiques et persuasion : Steinlen, Grandjouan, Jossot, Cappiello, Cassandre et les autres

Partie 2. Cultures visuelles : la vie des images entre espace privé et espace public

Emmanuel Pernoud

Les chromos de bazar : des tableaux bon marché

Bertrand Tillier

La vraie vie des affiches (1890‑1920)

Élise Dubreuil

Affinités visuelles : le mur et le pot, de l’affiche moderne au renouvellement de la céramique

Colophon

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(Illustr. :

Théophile Alexandre Steinlen, Affiches Charles Verneau, « La Rue », 1896, lithographie en couleurs, 240 × 300 cm, Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Estampes et de la photographie, ENT DN‑1 (STEINLEN, Alexandre /2)-GRAND ROUL.

Photo gallica.bnf.fr / BnF

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9011731v )