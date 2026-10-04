Romantisme, n° 213 (3/2026) : "Vaudevillesque"

"Le vaudeville, au xixe siècle, doit son succès à sa capacité à refléter comiquement les préoccupations de ses contemporains : faits et modes du jour, évolution des mœurs et des rapports sociaux alimentent les très nombreux vaudevilles représentés au cours d’un siècle qui connaît l’essor considérable de l’industrie des spectacles et l’avènement de la culture de masse [1]. Les pièces comiques légères traitent de leur époque avec une insolence et une fantaisie variables, proportionnées aux exigences de la censure et au goût du public. Le vaudeville expose des valeurs, qu’il promeut parfois tout en les critiquant – par exemple, selon Jennifer Terni, celles d’une bourgeoisie soucieuse de son image et acquise à une société de consommation dont elle sait aussi se moquer [2].

Or le vaudeville, réceptacle des préoccupations et valeurs de son temps, imprègne en retour la société et la sphère privée. Le grand public en connaît les personnages, les sujets et les thèmes courants – parfois sans même aller au spectacle [3], grâce aux affiches ou aux rubriques des journaux, qui accordent au théâtre une place importante [4]. Cet univers vaudevillesque est si familier qu’il influence les manières de percevoir certaines situations." […]

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Sommaire

Introduction

Par Violaine Heyraud

Stendhal vaudevillesque

Par François Vanoosthuyse

Un amour de vaudeville ? Représentation romanesque et théâtralité vaudevillesque de la jalousie dans À la recherche du temps perdu

Par Julie Lemaire

Le vaudevillisme du petit journal : Momus, Arlequin et Bilboquet

Par Jean-Didier Wagneur

Du type vaudevillesque au stéréotype médiatique : va-et-vient du « provincial » entre vaudeville et presse satirique (1860-1900)

Par Eléa Moreau

Les vies multiples de Mme Gibou

Par Lara Nugues

« Ce que ça serait rigolo au Palais-Royal... » Vaudeville et premier cinéma comique

Par Patrick Désile

Bibliographie indicative

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Varia

L’idéal mode d’emploi : l’éthique illusionniste de Villiers de l’Isle-Adam

Par Patrick Thériault

Comptes rendus

Pierre Allorant, Walter Badier, Jean-Marc Guislin, Olivier Tort (dir.). Alexandre Ribot. Une vie en politique. Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2025, 356 p.

Par Antonin Andriot

Jean-Marie Apostolidès. L’Hypnose théâtrale. Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2024, 560 p.

Par Émilie Gauthier

Constance Barbaresco. Le Bonheur dans le pré parisien. Littérature et culture du bonheur en banlieue verte (1820-1939). Dijon, EUD, « Écritures », 2025. 144 p.

Par Aude Jeannerod

Émile Cabanon (Barthélemy Elmir Allier). Un roman pour les cuisinières,. éd. Jean Jacques Tomasso, Paris, Librairie Michael Seksik, 2024, XCVIII + 346 p.

Par Daniel Sangsue

José-Luis Diaz. Balzac chercheur, 2 tomes (t. 2 : L’Invention esthétique). Genève, Droz, « Histoire des idées et critique littéraire », volumes 532 et 538, 2025, 496 p. et 535 p.

Par Jérémie Alliet

David Labreure, Anne Petit (dir.). Littérature et Positivismes. Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll. « Forme des savoirs », 2025, 250 p.

Par Bertrand Marquer

Ségolène Le Men. Seurat & Chéret : le peintre, le cirque et l’affiche. Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 2025.

Par Anne-Sophie Aguilar

Aurore Peyroles. Voyages au bout de la banlieue. Représentations romanesques de la banlieue parisienne (1820-1950). Berlin, De Gruyter, coll. « Mimesis », 2025, 345 p.

Par Edoardo Galmuzzi

Gisèle Séginger et Nathalie Machon (dir.). Flore et faune des villes, littérature et sciences. Rennes, PUR, 2025, 326 p.

Par Mathilde Régent

Nicolas Valazza. Le Livre enflammé. Fictions et poétique de l’autodafé. Paris, Hermann, 2024, 370 p.

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Date de parution : 23/09/2026

Date de mise en ligne sur Cairn : 02/10/2026.