Anna Frabetti, Laura Toppan (éd.), L'altra metà della Resistenza

L’altra metà della Resistenza, édition rééditée et dirigée par A. Frabetti e L. Toppan, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2026 (Collection «Studi fra storia e letteratura»).

La seconde moitié des années 70 marque, en Italie, plusieurs étapes importantes dans la réflexion tant sur la Résistance des femmes que sur leur lutte pour l’émancipation et l’acquisition des droits fondamentaux. À Milan, en novembre 1977, un colloque au titre évocateur est organisé : « L’autre moitié de la Résistance. Une rencontre entre générations sur la voie de la libération des femmes ». Ces journées milanaises sont animées par un groupe d’anciennes combattantes et un groupe de femmes plus jeunes, unies par la cause féministe, dont le dialogue se retrouve dans les pages de l’ouvrage L’altra metà della Resistenza (Milan, Mazzotta, 1978).

La rencontre dont il est question dans les pages de ce livre relie les luttes des années 1940 à celles des années 1970, soulignant ainsi que le processus d’émancipation et de libération d’une société fondée sur des structures patriarcales est toujours en cours, malgré les transformations de notre époque.