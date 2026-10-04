Identités politiques en représentation. Construire sa légitimité à l’ère médiatique, France & Italie, 1789-1914 (Salerno, Italie)
Programme
Sessione 1 – Illustrare la politica nelle culture visuali / Illustrer la politique dans les cultures visuelles
Presiede: Agnese Silvestri (Università di Salerno)
Marcello Dinacci (Fondazione Luigi Einaudi): « Sguardi dall’Italia. Gli albori della Rivoluzione nell’editoria illustrata italiana (1789-1792) »
Paola Perazzolo (Università di Verona): « Il lamento e il ruggito del leone: la messa in scena e in immagini della conquista francese della Serenissima (1796-1799) »
Gian Luca Fruci (Università di Pisa): « Pietro Emilio De Filippi “pittore litografo” nel 1848 europeo »
Sessione 2 – Incarnare la politica nella cultura mediatica / Incarner la politique dans la culture médiatique
Presiede: Gian Luca Fruci (Università di Pisa)
Olivier Bara (Université Lumière Lyon 2 - IHRIM): « La construction médiatique de l’identité politique d’un acteur républicain, entre éloge et sarcasme »
Giulio Tatasciore (Università di Salerno): « Il governo degli automi. Identità politiche e cultura meccanica nel primo Ottocento »
Sessione 3 – Raccontare la politica nella finzione letteraria / Raconter la politique dans la fiction littéraire
Presiede: Olivier Bara (Université Lumière Lyon 2 - IHRIM)
Marie Davidoux (Université de Tours - ICD - CERILAC): « Construire le héros de juin 1848 dans le roman à l’ère d’un paysage médiatique moderne »
Elisa Puntarello (Università di Salerno - Université Lumière Lyon 2 - IHRIM): « (De)construire l’épopée républicaine : Dumas, Hugo, Flaubert »
Hernán Rodríguez Vargas (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano): « Al servizio della Repubblica. Generi letterari e politicizzazione popolare nella Spagna del Sexenio Democrático »
Comité d'organisation :
Vincenzo De Santis (Università di Salerno)
Lucia Lapenna (Università di Salerno - Université de Lorraine)
Irene Mutinati (Università di Pisa - Université de Montpellier Paul-Valéry)
Elisa Puntarello (Università di Salerno - Université Lumière Lyon 2 - IHRIM)