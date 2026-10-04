Journée d'agrégation Charlotte Delbo (Paris, Sorbonne)

Matinée

9h00 - 9h15 : Accueil des participants

9h15 - 9h50 : Perrine Coudurier (Sorbonne université) « Charlotte Delbo et la terreur de persécution »

9h50 - 10h25 : Maxime Decout (Sorbonne université) « “Bien sûr, ce n’est pas Auschwitz” : déportation et génocide dans Auschwitz et après de Charlotte Delbo »

10h25 - 11h00 : Pause

11h00 - 11h35 : Philippe Mesnard (université Clermont-Auvergne) « Les visions du bloc 25, de Charlotte Delbo à Simone Alizon »

11h35 - 12h10 : Catherine Coquio (université Paris Cité) « Le regard revient à mes yeux »

12h10 - 14h00 : Pause déjeuner

Après-midi

14h00 - 14h35 : Sylvie Servoise (Le Mans université) « Charlotte Delbo : corps écrits, corps écrivant »

14h35 - 15h10 : Charlotte Lacoste (université de Lorraine) « Marcher, rire et danser : la question du pardon dans Auschwitz et après »

15h10 - 15h40 : Pause

15h40 - 16h15 : Dominique Moncond'huy (université de Poitiers) « Charlotte Delbo, une parole nécessairement poétique »

16h15 - 16h50 : Laurence Campa (université Paris Nanterre) « Apollinaire à la clé. Une lecture d'Auschwitz et après »

16h50 - 17h30 : Discussion finale et clôture.

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Inscription obligatoire pour les personnes ne disposant pas d'une carte d'étudiant Sorbonne Université auprès de Matthieu Vernet à adresser à vernet@fabula.org