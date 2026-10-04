Isabelle Zyserman, Jargon libre. Hellyette Bess. Des archives, des récits, des gestes

« Je m'appelle Hellyette Bess et je suis anarchiste. »

Ce livre, c’est l'histoire d'une femme qui a vécu l'anarchie au quotidien toute sa vie. C’est aussi la création d’une bibliothèque atypique de consultation d'archives révolutionnaires, « Le Jargon libre » — lieu de retrouvailles, où l'on venait discuter avec elle.



Isabelle Zyserman, archiviste, y rencontre Hellyette. De ce temps passé ensemble est né cet ouvrage. À travers son récit, on croisera d'autres figures — militantes connues ou oubliées, compagnons de route, camarades de lutte.



Cinquante ans à garder, classer, rendre accessibles des documents sur les mouvements révolutionnaires. Est-ce que ça a transmis quelque chose ? À qui ? Comment ?

Isabelle Zyserman est iconographe et archiviste. Elle collecte des témoignages oraux de militant·es libertaires et participe à différents collectifs dans son quartier.