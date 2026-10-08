Le vaudeville a dû son succès, au XIX siècle, à sa capacité à refléter comiquement les préoccupations de ses contemporains : faits et modes du jour, évolution des mœurs et des rapports sociaux alimentent les très nombreux vaudevilles représentés au cours d’un siècle qui connaît l’essor considérable de l’industrie des spectacles et l’avènement de la culture de masse. Les pièces comiques légères traitent de leur époque avec une insolence et une fantaisie variables, proportionnées aux exigences de la censure et au goût du public. Réceptacle des préoccupations et valeurs de son temps, le vaudeville imprègne en retour la société et la sphère privée. Le grand public en connaît les personnages, les sujets et les thèmes courants. À l'initiative de Violaine Heyraud, la revue Romantisme consacre une livraison à ce phénomème sous le titre "Vaudevillesque".