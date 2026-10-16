Élise Dubreuil et Clémence Raynaud avaient donné en 2025 le catalogue de l'exposition du Musée d'Orsay : L'art est dans la rue. un ouvrage collectif supervisé par les deux mêmes autrices est aujourd'hui rendu accessible en ligne via OpenEdition : Les images sont dans la rue. Art, publicité et politique sous la Troisième République. Une nouvelle occasion de prendre la mesure de l’intérêt suscité l’affiche illustrée dans les années 1880-1890, en s'intéressant aux questions soulevées par cette prolifération des images reproductibles dans l’espace urbain.

Illustr. : Jean-Louis Forain, La Femme aux affiches, 1880‑1885, collection particulière.