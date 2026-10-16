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Les images sont dans la rue

Les images sont dans la rue

Publié le par Marc Escola

Élise Dubreuil et Clémence Raynaud avaient donné en 2025 le catalogue de l'exposition du Musée d'Orsay : L'art est dans la rue. un ouvrage collectif supervisé par les deux mêmes autrices est aujourd'hui rendu accessible en ligne via OpenEdition : Les images sont dans la rue. Art, publicité et politique sous la Troisième République. Une nouvelle occasion de prendre la mesure de l’intérêt suscité l’affiche illustrée dans les années 1880-1890, en s'intéressant aux questions soulevées par cette prolifération des images reproductibles dans l’espace urbain.

Illustr. : Jean-Louis Forain, La Femme aux affiches, 1880‑1885, collection particulière.