"Un étrange silence (autour de la disparition des éditions Galilée)", par Cécile Bourguignon (Le Club Mediapart)

Une maison d’édition est un organisme vivant où des forces morbides règnent dans l’ombre. Aussi arrive-t-il qu’elle meure. Dans l’histoire que je vais raconter, une maison d’édition n’est pas seulement morte : elle a disparu – vanished, disent les Anglais. Cette maison, c’est Galilée. Elle avait été fondée en 1971 par Michel Delorme.

"Une maison d’édition est un organisme vivant où des forces morbides règnent dans l’ombre. Aussi arrive-t-il qu’elle meure.

Dans l’histoire que je vais raconter, une maison d’édition n’est pas seulement morte : elle a disparu – vanished, disent les Anglais. Cette maison, c’est Galilée. Elle avait été fondée en 1971 par Michel Delorme.

Dans la rumeur rituelle de septembre, qui salue et met en lumière sinon la créativité, du moins la productivité toujours plus phénoménale du secteur éditorial français, je voudrais faire entendre un silence. Un silence de ceux qui scandent toute parole et qui la fondent. De ceux sans lesquels aucune musique ne saurait être entendue. […]"

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Fabula regrette d'avoir participé à ce silence, en se réjouissant de la reparution sous pavillon Gallimard des titres de Derrida que le philosophe n'avait pas pu de son vivant publier ailleurs que chez Galilée.