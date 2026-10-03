Christian Ingrao, Le temps des promesses, 1905-1990. Essai sur les migrations de l'espérance

Depuis le début du XXe siècle, les sociétés d'Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient ont façonné leur rapport au temps dans une tension constante entre violences de masse et espérances placées dans l'avenir. Ce livre interroge ce qu'il est advenu du futur, des promesses du XXe siècle à leur effacement dans les années 1980, et explore les conditions de réinvention de sociétés désormais privées d'horizon.

Comment les grandes promesses d'émancipation ont-elles jailli du torrent de violences extrêmes du premier XXe siècle ? Comment se sont-elles traduites ? Et comment, à partir des années 1970, se sont-elles dissipées ? Qu'est-il advenu, alors, de notre futur ? C'est à répondre à ces questions, d'autant plus cruciales que le nihilisme et l'aspiration au pire semblent les avoir remplacées, que s'attache Christian Ingrao. Traversant le XXe siècle et le premier quart du XXIe, de l'Europe au Moyen-Orient, en passant par le Maghreb, la fresque qu'il dessine comptera trois volumes.

Pour comprendre comment se sont forgées, dans le creuset des conflits mondiaux et des guerres de libération anticoloniales, des espérances nouvelles assignées à l'avenir, ce premier volume s'intéresse à la révolution matérielle qui a bouleversé champs, villes, intérieurs et quotidiens, à la restauration des concordes nationales, à la genèse des États-providence inclusifs et des cités nouvelles faisant la part belle aux équipements de l'être-ensemble, mais aussi à la réduction du temps de travail et du fardeau de l'effort physique, à l'avènement de l'éducation et des loisirs et au desserrement de l'étau moral.

Ces espérances incarnées dans des régimes politiques variés s'estompèrent quelques décennies plus tard, avant de disparaître ou de se transformer. Christian Ingrao cherche la trace de ce déclin dans les contestations ouvrières et étudiantes, les contre-cultures juvéniles et les tentations de la lutte armée, dans la crise des campagnes et les mutations des formes de management et de contractualisation du travail, mais aussi dans l'essor de la précarisation, de la flexibilité et des toxicomanies. Soit une constellation critique démentant progressivement les promesses de futur. La question se pose dès lors : comment ces sociétés sans avenir se sont-elles réinventées ?

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Christian Ingrao est historien, directeur de recherche au CNRS et ancien directeur de l'Institut d'Histoire du temps présent. Spécialiste du nazisme, il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Les Chasseurs noirs (2006), La Promesse de l'Est (2016) ou (avec Johann Chapoutot et Nicolas Patin) Le Monde nazi (2025).

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Table des matières

Avant-Propos. À la rencontre de l'Innommée

Introduction

Futur et espérance : des objets éthérés

Un matérialisme méthodologique

Une Erfahrungsgeschichte

1. L'ardent creuset de la guerre moderne 1905-1965

Mort de masse et mobilisation sociale. Une dimension inédite –; Une intensité inédite –; La matrice des horizons d'attente

Le gouvernement des grands nombres. Gouverner pour combattre et produire –; Gouverner pour recueillir et assister –; Gouverner pour façonner, réprimer et détruire

Le fédératif en vainqueur. Le nuancier de la contrainte –; " Communautés ", entre-soi et violence –; Les inclusivités des horizons d'attente

Partie I

Les fondements de l'espérance

2. La promesse d'abondance

La question de la sécurité alimentaire. Le spectre de la famine –; La transformation des campagnes

La question du développement industriel. Le cadre macroéconomique et géographique –; Les contrats tacites d'abondance –; Organisation et style de vie

La question de la consommation de masse. Un ensemble de données hétérogènes –; La libération alimentaire et l'explosion énergétique –; Les bouleversements matériels

3. La promesse de concorde

Entre impératif d'épuration, unanimisme et amnisties

La promesse de solidarité et de vivre-ensemble : la modernité, les villes et l'État-providence

Démocraties, autoritarismes et représentations

4. La promesse d'émancipation

Au coeur de la promesse d'émancipation : le travail. Le travail, son temps, son contenu –; Acquis sociaux et réduction du temps de travail

Les émancipations sociales. La classe –; Le genre

Instruction et loisirs

Partie II

Les vacillements de l'avenir 1967-1979

5. Les mouvances de l'économie

Du gouvernement par les nombres aux mathématiques de la stabilité. L'essor de l'économétrie –; Les mathématiques de la croissance et l'hypothèse de l'efficience des marchés –; Les mathématiques sans les marchés

Les cadres du miracle et leur érosion. Le système de Bretton Woods –; L'érosion rapide du système

Ceci n'est pas une crise... 1971-1979. Les symptômes de l'instabilité –; Les économies de l'instabilité –; La valse des cycles

6. Les ruptures juvéniles

Les jeunes comme symptôme. Mobilisations et déshérence juvéniles –; Le halo des autorités –; Criminalité, hooliganisme et dissentiment

Anatomies de la révolte. Les chemins du politique –; Le coeur des révoltes –; Les après...

Jeunesses et cultures juvéniles dans l'Innommée. Les contre-cultures occidentales –; Les subcultures juvéniles derrière le rideau de fer –; Les subcultures juvéniles du sud de l'Innommée

7. Les impasses des politiques

Les impasses de l'économique. Les États face à la dette –; Les dilemmes des États occidentaux

L'ordre et la sécurité. L'ordre des familles –; (Dés)ordre social

Les impasses politiques : une tentation autoritaire généralisée ? Les velléités occidentales –; Les durcissements orientaux : Bassin méditerranéen et Europes médioorientales –; Les transitions méditerranéennes

Partie III

Les glaciations de l'espérance

8. Une crise terminale des campagnes ?

Les mutations des modes de production

Les espaces bouleversés

La fin des sociétés rurales ? Groupes et êtres dans la mutation des campagnes

9. Les mondes du travail

Les savoirs du travail. Les savoirs de la centralité du travail –; Les savoirs de l'organisation du travail –; Les savoirs de l'expérience du travail

Les structures du travail. Les statuts du travail, miroir de la crise ? –; Les institutions du travail et leur déclin –; Les trois mutations des acteurs du travail

Ce que travailler coûte. L'entrée dans l'ère du chômage et la précarité –; La fin des mondes ouvriers ? –; Les incapacités et le sanitaire

10. Une échappée psychotrope ?

Une histoire des savoirs

Au prisme du produit et de sa production : ce que les drogues font aux promesses

Dans les méandres du récréatif, du viral et de l'addiction

Conclusion. Weep not for roads untraveled

" L'ornière des résultats "

Revisiter la Grande Transformation

Remerciements.