Negri au-delà de Negri

Sous la direction Michael Hardt, Jacques Bidet, Judith Revel, Etienne Balibar

Penser le présent exige parfois de traverser une oeuvre, puis de la dépasser. C'est le pari de ce livre.

Figure majeure de la pensée critique contemporaine, Antonio Negri a profondément renouvelé la lecture de Karl Marx et l'analyse des transformations du capitalisme. De l'opéraïsme à la théorie du commun, son oeuvre éclaire les mutations du travail, des subjectivités et des luttes.

Mais que nous dit-elle encore aujourd'hui ? Réunissant philosophes, économistes et militants, cet ouvrage propose une traversée vivante de ses concepts : « composition de classe », de « travail vivant », de « multitude » ou de « commun ». Accessible sans rien céder à l'exigence intellectuelle, ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à comprendreles formes actuelles de l'exploitation - mais aussi les puissances collectives capables de les transformer.

Car il ne s'agit pas seulement de lire Negri. Il s'agit d'apprendre à penser avec lui - pour aller, aujourd'hui, au-delà de Negri.