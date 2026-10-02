Voix de Saint-John Perse

Le cinquantenaire de la mort de Saint-John Perse avait donné lieu à un volume intitulé Priorité à la poésie (dir. H. Levillain et C. Mayaux, Paris, Champion, 2025). Afin que ces rencontres de papier prennent une forme plus vivante et incarnée, il fut alors suggéré de réunir les contributeurs, à qui serait posée la même question personnelle : quelle fut votre rencontre de la poésie de Perse, votre émotion initiale, votre contact premier avec sa voix même ? C’est ainsi que chacun(e) aura cherché à expliquer comment ce souvenir l’avait accompagné tout au long de ses années, en faisant mûrir l’émotion première. Les Colloques en ligne accueillent un ensemble des textes d’abord présenté les 26 et 27 mars 2026 en Sorbonne, dans un cadre qui invitait à délaisser le cadre académique au profit de la voix personnelle. L’œuvre de Saint-John Perse y est abordée dans l’ordre chronologique, dans une libre anthologie réunie par Olivier Belin et Henriette Levillain, et qui prend volontiers le chemin des écoliers.
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Publié le par Marc Escola