Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones (Sousse,Tunisie)
Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones
Colloque international, 29-31 octobre 2026
Universités de Sousse (Tunisie) - Franche-Comté - Lille (France)
Programme
Jeudi 29 octobre
9h : Ouverture par Nizar Ben Saad, Université de Sousse
Session 1 : Penser l’éco critique dans l’espace francophone
Modérateur Nizar Ben Saad, Université de Sousse
9h30 : Yvon Houssais, Université de Franche-Comté
De quoi l'écocritique est-elle le nom ? retour critique sur un concept
10h : Sihem Guettafi, Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie
ECOLIJE : Écolittérature de jeunesse entre enjeux patrimoniaux et écologiques. La femme et l’enfant gardiens des ressources vitales dans le roman et contes algériens
10h30 : discussion et pause
11h : Fabiola Obame, Université Omar Bongo, Gabon
Au temps des souvenirs : Variations météorologiques et temporelles dans la littérature gabonaise.
11h30 : Frédéric Akomian Mobio, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire Littérature d’enfance et de jeunesse : représentation de la nature et de l’environnement de la Côte d’Ivoire
12h : discussion et pause déjeuner
Session 2 : Esthétiques du vivant et mutations urbaines
Modérateur Hedhili Manser, Université de Kairouan
14h 30 : Bochra Charnay, Université de Lille, France
Natures : entre écocide et luxuriance dans quelques albums belges
15h : Christiane Connan-Pintado, Université de Bordeaux, France
Images et imaginaire de la mer dans les albums d’Alex Godard
15h30 : discussion et pause
16h 15 : Mahdeb Aissa, École Normale Supérieur, Boussâada, Algérie
L’esthétique du vivant chez Véronique Tadjo : vers un plaidoyer écologique
16h45 : Fethi Elkhiri, Université de Franche-Comté, France
L’imaginaire écologique dans les illustrations des contes pour enfants, à travers une étude des publications de la maison « Dar Nehil » Tunisie
17h15 : discussion
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Vendredi 30 octobre
Session 3 : Natures et imaginaires du terroir
Modérateur Yvon Houssais, Université de Franche-Comté
9h : Thierry Charnay, Université de Lille, France
La nature comme culture, du terroir à son imaginaire : l’œuvre belge de Jean-Claude Servais
9h30 : Kveta Kunesova, Université de Hradec Kralové, République tchèque
L’homme et la nature : l’image de l’ours et ses retours
10h : Marie- Agnès Thirard, Université de Lille, France
La nature, mère protectrice de l'enfance maltraitée : du conte oral à la littérature de jeunesse en Afrique de l'Ouest
10h30 : discussion et pause
11h : Ghimouze Manel, Université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel, Algérie Boudebouda Fatiha, Université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel, Algérie
Le baobab magique : une lecture éco-critique d’un conte de Souleymane Mbodj (Visioconférence)
11h30 : Wang Yiheng , Université Zhejiang Yuexiu, Chine
Chen Jianghong passeur d’écopoétique (Visioconférence)
12h : discussion et pause déjeuner
Session 4 : Penser l’éducation à l’environnement
Modératrice Bochra Charnay, Université de Lille
14h30 : Loubna Boumaza, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie
L’éducation à l’écologie à travers la littérature de jeunesse
15h : Laurence Olivier-Messonnier, Université de Lyon I, France
Haïti, matrice écopoétique pour la jeunesse ? Regards croisés sur une littérature pour jeunes adultes et enfants, entre traditions et transmodernité poétique.
15h30 : Elgrini Marwa, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie
La place de l’écologie à l’école algérienne entre textes officiels et réalité du terrain
16h : discussion et pause
16h 30 : Leila Amamou, ISAMM, Université de Tunis, Tunisie
Les contes africains numériques diffusés sur le site TV5 Monde plus : un médium de sensibilisation de l’enfant à la préservation de l’équilibre nature
17h : Saadia Yahia Khabou, Université de Sfax, Tunisie
Yeza de Nada Dagdoug et l’Odyssée de Tamra d'Issam Marzouki : une expérience intermédiale inédite au service de l'écofiction tunisienne.
17h 30 : discussion
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Samedi 31 octobre
Modérateur Thierry Charnay, Université de Lille
Session 5 : Mémoires éco-culturelles, villes et mutations urbaines
9h : Afef Ghannouchi, Institut des Beaux-Arts, Sousse
La ville historique méditerranéenne comme mémoire éco-culturelle : transmission et sensibilisation des jeunes générations
9h30 : Dalia Atika Larous, Université de Constantine, Algérie
L'image d'Alger la blanche à travers une écriture ironique dans Scène de la vie quotidienne, de Abderhmane Lounes, dessins de R. Marai
10h : discussion et pause
10h30 : Wijdene Bousleh, Université de Gafsa, Tunisie
Entre mémoire de la perte et sagesse des origines : pour une écopoétique de la littérature de jeunesse tunisienne dans l’œuvre de Zinelabidine Benaïssa
11h : Saida Boukamcha, Université de Sousse, Tunisie
Aventure, écologie et mémoire urbaine : lecture écopoétique des Mystères du Belvédère de Zinelabidine BenAïssa
12h : conclusion et clôture du colloque