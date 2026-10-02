Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones (Sousse,Tunisie)

Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones

Colloque international, 29-31 octobre 2026

Universités de Sousse (Tunisie) - Franche-Comté - Lille (France)

Programme



Jeudi 29 octobre

9h : Ouverture par Nizar Ben Saad, Université de Sousse

Session 1 : Penser l’éco critique dans l’espace francophone

Modérateur Nizar Ben Saad, Université de Sousse

9h30 : Yvon Houssais, Université de Franche-Comté

De quoi l'écocritique est-elle le nom ? retour critique sur un concept

10h : Sihem Guettafi, Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie

ECOLIJE : Écolittérature de jeunesse entre enjeux patrimoniaux et écologiques. La femme et l’enfant gardiens des ressources vitales dans le roman et contes algériens

10h30 : discussion et pause



11h : Fabiola Obame, Université Omar Bongo, Gabon

Au temps des souvenirs : Variations météorologiques et temporelles dans la littérature gabonaise.

11h30 : Frédéric Akomian Mobio, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire Littérature d’enfance et de jeunesse : représentation de la nature et de l’environnement de la Côte d’Ivoire

12h : discussion et pause déjeuner

Session 2 : Esthétiques du vivant et mutations urbaines

Modérateur Hedhili Manser, Université de Kairouan

14h 30 : Bochra Charnay, Université de Lille, France

Natures : entre écocide et luxuriance dans quelques albums belges

15h : Christiane Connan-Pintado, Université de Bordeaux, France

Images et imaginaire de la mer dans les albums d’Alex Godard

15h30 : discussion et pause



16h 15 : Mahdeb Aissa, École Normale Supérieur, Boussâada, Algérie

L’esthétique du vivant chez Véronique Tadjo : vers un plaidoyer écologique

16h45 : Fethi Elkhiri, Université de Franche-Comté, France

L’imaginaire écologique dans les illustrations des contes pour enfants, à travers une étude des publications de la maison « Dar Nehil » Tunisie

17h15 : discussion

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Vendredi 30 octobre

Session 3 : Natures et imaginaires du terroir

Modérateur Yvon Houssais, Université de Franche-Comté

9h : Thierry Charnay, Université de Lille, France

La nature comme culture, du terroir à son imaginaire : l’œuvre belge de Jean-Claude Servais

9h30 : Kveta Kunesova, Université de Hradec Kralové, République tchèque

L’homme et la nature : l’image de l’ours et ses retours

10h : Marie- Agnès Thirard, Université de Lille, France

La nature, mère protectrice de l'enfance maltraitée : du conte oral à la littérature de jeunesse en Afrique de l'Ouest

10h30 : discussion et pause

11h : Ghimouze Manel, Université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel, Algérie Boudebouda Fatiha, Université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel, Algérie

Le baobab magique : une lecture éco-critique d’un conte de Souleymane Mbodj (Visioconférence)

11h30 : Wang Yiheng , Université Zhejiang Yuexiu, Chine

Chen Jianghong passeur d’écopoétique (Visioconférence)

12h : discussion et pause déjeuner

Session 4 : Penser l’éducation à l’environnement

Modératrice Bochra Charnay, Université de Lille

14h30 : Loubna Boumaza, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie

L’éducation à l’écologie à travers la littérature de jeunesse

15h : Laurence Olivier-Messonnier, Université de Lyon I, France

Haïti, matrice écopoétique pour la jeunesse ? Regards croisés sur une littérature pour jeunes adultes et enfants, entre traditions et transmodernité poétique.

15h30 : Elgrini Marwa, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie

La place de l’écologie à l’école algérienne entre textes officiels et réalité du terrain

16h : discussion et pause



16h 30 : Leila Amamou, ISAMM, Université de Tunis, Tunisie

Les contes africains numériques diffusés sur le site TV5 Monde plus : un médium de sensibilisation de l’enfant à la préservation de l’équilibre nature

17h : Saadia Yahia Khabou, Université de Sfax, Tunisie

Yeza de Nada Dagdoug et l’Odyssée de Tamra d'Issam Marzouki : une expérience intermédiale inédite au service de l'écofiction tunisienne.

17h 30 : discussion

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Samedi 31 octobre

Modérateur Thierry Charnay, Université de Lille

Session 5 : Mémoires éco-culturelles, villes et mutations urbaines

9h : Afef Ghannouchi, Institut des Beaux-Arts, Sousse

La ville historique méditerranéenne comme mémoire éco-culturelle : transmission et sensibilisation des jeunes générations

9h30 : Dalia Atika Larous, Université de Constantine, Algérie

L'image d'Alger la blanche à travers une écriture ironique dans Scène de la vie quotidienne, de Abderhmane Lounes, dessins de R. Marai

10h : discussion et pause

10h30 : Wijdene Bousleh, Université de Gafsa, Tunisie

Entre mémoire de la perte et sagesse des origines : pour une écopoétique de la littérature de jeunesse tunisienne dans l’œuvre de Zinelabidine Benaïssa

11h : Saida Boukamcha, Université de Sousse, Tunisie

Aventure, écologie et mémoire urbaine : lecture écopoétique des Mystères du Belvédère de Zinelabidine BenAïssa

12h : conclusion et clôture du colloque

