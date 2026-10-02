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Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones (Sousse,Tunisie)

Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones (Sousse,Tunisie)

Publié le par Marc Escola (Source : Bochra Charnay)

Nature et environnement dans la littérature de jeunesse  des pays francophones 

Colloque international, 29-31 octobre 2026 

Universités de Sousse (Tunisie) - Franche-Comté - Lille (France)

Programme

Jeudi 29 octobre  

9h : Ouverture par Nizar Ben Saad, Université de Sousse  

Session 1 : Penser l’éco critique dans l’espace francophone 
Modérateur Nizar Ben Saad, Université de Sousse  

9h30 : Yvon Houssais, Université de Franche-Comté

De quoi l'écocritique est-elle le nom ? retour critique sur un concept 

10h : Sihem Guettafi, Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie 
ECOLIJE : Écolittérature de jeunesse entre enjeux patrimoniaux et écologiques. La femme et l’enfant gardiens des ressources vitales dans le roman et contes algériens 

10h30 : discussion et pause 

11h : Fabiola Obame, Université Omar Bongo, Gabon  
Au temps des souvenirs : Variations météorologiques et temporelles dans la littérature gabonaise.   

11h30 : Frédéric Akomian Mobio, Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire Littérature d’enfance et de jeunesse : représentation de la nature et de l’environnement de la Côte d’Ivoire    

12h : discussion et pause déjeuner  

Session 2 : Esthétiques du vivant et mutations urbaines 
Modérateur Hedhili Manser, Université de Kairouan

14h 30 : Bochra Charnay, Université de Lille, France 

Natures : entre écocide et luxuriance dans quelques albums belges 

15h : Christiane Connan-Pintado, Université de Bordeaux, France  

Images et imaginaire de la mer dans les albums d’Alex Godard  

15h30 : discussion et pause 

16h 15 : Mahdeb Aissa, École Normale Supérieur,  Boussâada, Algérie  

L’esthétique du vivant chez Véronique Tadjo : vers un plaidoyer écologique 

16h45 :  Fethi Elkhiri, Université de Franche-Comté, France 
L’imaginaire écologique dans les illustrations des contes pour enfants, à travers une étude des publications de la maison « Dar Nehil » Tunisie 

 17h15 : discussion 

Vendredi 30 octobre

Session 3 :  Natures et imaginaires du terroir 
Modérateur Yvon Houssais, Université de Franche-Comté

9h : Thierry Charnay, Université de Lille, France 
La nature comme culture, du terroir à son imaginaire : l’œuvre belge de Jean-Claude Servais 

9h30 : Kveta Kunesova, Université de Hradec Kralové, République tchèque 

L’homme et la nature : l’image de l’ours et ses retours 

10h : Marie- Agnès Thirard, Université de Lille, France 
La nature, mère protectrice de l'enfance maltraitée : du conte oral à la littérature de jeunesse en Afrique de l'Ouest 

10h30 : discussion et pause  

11h : Ghimouze Manel, Université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel, Algérie  Boudebouda Fatiha, Université Mohamed Seddik Benyahia, Jijel, Algérie   
Le baobab magique : une lecture éco-critique d’un conte de Souleymane Mbodj (Visioconférence) 

11h30 : Wang Yiheng , Université Zhejiang Yuexiu, Chine  

Chen Jianghong passeur d’écopoétique (Visioconférence) 

12h : discussion et pause déjeuner  

Session 4 : Penser l’éducation à l’environnement 
Modératrice Bochra Charnay, Université de Lille

14h30 : Loubna Boumaza, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie 

L’éducation à l’écologie à travers la littérature de jeunesse 

15h : Laurence Olivier-Messonnier, Université de Lyon I, France 
Haïti, matrice écopoétique pour la jeunesse ? Regards croisés sur une littérature pour jeunes adultes et enfants, entre traditions et transmodernité poétique. 

15h30 : Elgrini Marwa, Université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie 

La place de l’écologie à l’école algérienne entre textes officiels et réalité du terrain 

16h : discussion et pause  


16h 30 : Leila Amamou, ISAMM, Université de Tunis, Tunisie 
Les contes africains numériques diffusés sur le site TV5 Monde plus : un médium de sensibilisation de l’enfant à la préservation de l’équilibre nature 

17h : Saadia Yahia Khabou, Université de Sfax, Tunisie 
 Yeza de Nada Dagdoug et l’Odyssée de Tamra d'Issam Marzouki : une expérience intermédiale inédite au service de l'écofiction tunisienne. 

17h 30 : discussion  

Samedi 31 octobre

Modérateur Thierry Charnay, Université de Lille

Session 5 : Mémoires éco-culturelles, villes et mutations urbaines

9h : Afef Ghannouchi, Institut des Beaux-Arts, Sousse 
La ville historique méditerranéenne comme mémoire éco-culturelle : transmission et sensibilisation des jeunes générations  

9h30 : Dalia Atika Larous, Université de Constantine, Algérie 

L'image d'Alger la blanche à travers une écriture ironique dans Scène de la vie quotidienne,  de Abderhmane Lounes, dessins de R. Marai  

10h : discussion et pause

10h30 : Wijdene Bousleh, Université de Gafsa, Tunisie 
Entre mémoire de la perte et sagesse des origines : pour une écopoétique de la littérature de jeunesse tunisienne dans l’œuvre de Zinelabidine Benaïssa 

11h :  Saida Boukamcha, Université de Sousse, Tunisie 
Aventure, écologie et mémoire urbaine : lecture écopoétique des Mystères du Belvédère de Zinelabidine BenAïssa 

12h : conclusion et clôture du colloque 
        

 