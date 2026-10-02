Gombrowicz vs. Giedroyć, Czapski et Jeleński, correspondances. Soirée littéraire (Bibliothèque Polonaise de Paris)

Soirée littéraire : Gombrowicz vs. Giedroyć, Czapski et Jeleński, correspondances en collaboration avec l'Institut Littéraire Kultura et l'Association Witold Gombrowicz

jeudi 15 octobre 2026 à 19h à la Bibliothèque Polonaise de Paris, 6 Quai d'Orléans 75004

Cette soirée mettra en lumière la confrontation entre les personnalités exceptionnelles de l’émigration polonaise du XXe siècle à travers la correspondance entre Witold Gombrowicz, Jerzy Giedroyć, Józef Czapski et Konstanty Jeleński.

La correspondance entre Czapski et Gombrowicz révèle des personnalités à la fois fascinantes et opposées. Gombrowicz rencontre Czapski à Varsovie au début des années 1930. Leurs échanges épistolaires s’intensifient à la fin des années 1940, notamment lors du voyage de Czapski en Amérique du Sud, où il rend visite à Gombrowicz en Argentine.

De son exil argentin, Witold Gombrowicz, cherchant à publier ses œuvres écrites après la guerre, entame une relation épistolaire avec le directeur de la revue polonaise Kultura, Jerzy Giedroyć. Durant ces années d’isolement et d’incompréhension, avec une conviction inébranlable et une lucidité rarement en défaut, il associe celui qui devint

son éditeur à tous ses efforts pour conquérir d’abord un public polonais réticent, puis une audience internationale.

Dans le cercle de Kultura, Gombrowicz trouve Konstanty Jeleński (dit « Kot », essayiste et traducteur) qui deviendra l’un des principaux promoteurs et traducteurs de son œuvre en Occident.

Lecture des lettres par les comédiens : Thierry Bosc et Jean-Philippe Salério

Intervenants : Paweł Rodak, Jean-Claude Famulicki, Mariola Odzimkowska

réservation de places vivement recommandée : reservations@ibpp.eu

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