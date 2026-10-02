Livres et manuscrits en "exil", XIXe-XXIe s.

Colloque international

Livres et manuscrits en "exil” XIXe-XXIe siècle

organisé par l'Institut Bibliothèque Polonaise de Paris et la Société Historique et Littéraire Polonaise en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, le Centre de Civilisation polonaise - Sorbonne Université, l'Université de Varsovie et la Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historiques Polonais en France.

Le jeudi 22 octobre à 9h30- Bibliothèque Polonaise de Paris : 6 Quai d'Orléans 75004 Paris

Le vendredi 23 octobre à 9h30 - BnF, site Francois-Mitterand

Le vendredi 23 octobre à 14h00 - Sorbonne Université, Salle des Actes

Tout au long des XIXe et XXe siècles, des livres et des manuscrits se sont retrouvés en exil forcé en Europe. Réquisitionnés dans le cadre d’occupations militaires, à l’instar des livres spoliés par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont aussi fait l’objet de pillages dans le contexte de la colonisation. Ces objets culturels ont également pris le chemin de l’exil, accompagnant des personnes fuyant des régimes autoritaires, totalitaires ou des zones de guerre. Nous les retrouvons souvent à l’origine de la création de fonds patrimoniaux, tels que ceux constitués par les dons des dissidents pendant la Guerre froide, ou encore au cœur des collections donnant lieu à la création de bibliothèques. À ce propos, nous pouvons citer le cas de la Bibliothèque Polonaise de Paris, fondée par les émigrés polonais en 1838, lors de leur arrivée en France, à la suite de la répression de la Première insurrection en 1831.

Lors de ce colloque, nous aimerions étudier ce phénomène historique des livres et des manuscrits en exil, aussi bien d’un point de vue historiographique que dans sa dimension patrimoniale. Il s’agit de raconter, retracer, reconstituer l’histoire de ces objets culturels retrouvés en situation d’« exil », de ces gisements documentaires sortis d’un pays et arrivés dans les murs d’une bibliothèque ou d’un fonds privé en Europe dans des conditions de « déplacement forcé ».

L’étude d’un tel objet s’inscrit dans un champ disciplinaire au carrefour entre l’histoire culturelle, sociale, des savoirs, des politiques et des pratiques culturelles. Les établissements qui ont accueilli ces livres et ces manuscrits, les projets qui les sous-tendent, leurs usages et leurs perceptions, ont évolué en même temps que les sociétés qui les ont vu naître et fait vivre. Nous envisageons ainsi de contribuer à l’écriture de cette histoire.

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Réservation : reservations@ibpp.eu