Lire la Poétique avec Averroès

Loïc Bertrand et Frédérique Woerther offrent à la collection GF-Flammarion une traduction intégrale du Commentaire moyen à la Poétique d'Aristote rédigé au XIIe s. par Averroès. Dans cette pièce emblématique de l’histoire de la réception de l’œuvre aristotélicienne, mais aussi de sa propre pensée, le philosophe andalou s’attache à restituer le propos d’Aristote au-delà des lacunes et des opacités de la traduction dans laquelle il lit la Poétique, en la replaçant dans le réseau de rapports qu’il établit entre logique, éthique et politique. Plus qu’aucun autre philosophe arabe ancien, Averroès y confronte les notions aristotéliciennes à une poésie et à une tradition critique arabes profondément étrangères aux conceptions grecques. Fabula vous invite à feuilleter le livre… Paraît dans le même temps l'essai De l'âme : Compendium et Commentaire moyen du traité De l'âme d'Aristote, édité par J.-B. Brenet. On y aperçoit que c’est en s’efforçant d’éclaircir les difficultés posées par le maître grec qu’Averroès élabora sa propre pensée : l’interprétation du traité De l’âme est le lieu crucial où se joue la limite ténue entre explicitation et créativité conceptuelle. Signalons encore la parution du livre de Koert Debeuf, L’influence d’Averroès sur la pensée européenne.

(Illustr. : Averroès, détail de L'École d'Athènes de Raphaël. Musée du Vatican)