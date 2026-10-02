Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki (dir.), Les survivances et les racines de Molière

L’histoire du théâtre européen en mutation permanente : entre esthétique et histoire

Depuis presque quatre siècles, l’oeuvre de Molière jouit d’un succès ininterrompu en France et dans le monde entier. Les générations successives y ont trouvé un franc amusement, mais aussi matière à réflexion, à polémique ou à contestation. Innovateur du genre comique et, en même temps, imitateur des Anciens, dans le meilleur sens du mot, Molière a su exploiter la tradition dramatique française ou provenant d’autres pays et cultures, en la récrivant brillamment et en y apportant des éléments nouveaux et précieux dont le passage du temps ne fait que ressortir l’éclat. À travers les siècles, il a inspiré des auteurs français et étrangers qui ont puisé plus ou moins ouvertement dans son héritage littéraire et scénique. Les contributeurs à cet ouvrage collectif se sont tous attachés à étudier ces questions dans le contexte du 400e centenaire de l’anniversaire du dramaturge.

Table des matières

Introduction

Molière sous l’Ancien Régime

Apprendre le mauvais français avec Molière: La traduction des turlupinades et de la préciosité comique en allemand, italien, anglais et polonais (1695-1736)

Michał Bajer

Peindre les « vices de cour » avant les « ridicules en roture » Molière réinventé par le théâtre du XVIIIe siècle

Renaud Bret-Vitoz

Molière dans les théories dramatiques des Lumières

Pierre Frantz

Molière : l’envers de la commedia dell’arte. Circulations et échanges dramaturgiques (XVIIe-XVIIIesiècles)

Elena Mazzoleni

La critique moliéresque du jugement

Krystyna Modrzejewska

La comédie-ballet : née avec Molière, morte avec lui ?

Claudine Nédelec

« Tout ce qui n’est point vers … » : Molière et l’invention de la prose dramatique

François Rémond

Le Père prudent et équitable (1712) ou Molière selon le jeune Marivaux

Izabella Zatorska

Survivances de Molière

Le bourgeois gentilhomme en Pologne entre le XVIIIe et le XIXe siècles: les versions de Jean Baudouin (1782) et Franciszek Kowalski (1823)

Justyna Łukaszewicz

Les Héritiers Rabourdin : Émile Zola à l’école de Molière

Monika Kulesza

L’École des veufs de Georges Ancey : à la recherche de l’héritage moliéresque

Tomasz Kaczmarek

Vers l’interprétation moderne de Molière: Osiński, Sarnecki, Porębowicz

Maja Pawłowska

Molière, l’amour et l’enfant

Denis Hüe

Histoires d’impromptus

Christiane Page

De l’antihéros de la Nouvelle-France au héros de la Révolution tranquille : Réception du Tartuffe de Molière au Québec au cours de l’histoire théâtrale (1669-1969)

Sebastian Zacharow

Molière, « un vieil ami » d’Adolfo Marsillach, et la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Espagne (1986-2026)

Beata Baczyńska