Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki (dir.), Les survivances et les racines de Molière
L’histoire du théâtre européen en mutation permanente : entre esthétique et histoire
Depuis presque quatre siècles, l’oeuvre de Molière jouit d’un succès ininterrompu en France et dans le monde entier. Les générations successives y ont trouvé un franc amusement, mais aussi matière à réflexion, à polémique ou à contestation. Innovateur du genre comique et, en même temps, imitateur des Anciens, dans le meilleur sens du mot, Molière a su exploiter la tradition dramatique française ou provenant d’autres pays et cultures, en la récrivant brillamment et en y apportant des éléments nouveaux et précieux dont le passage du temps ne fait que ressortir l’éclat. À travers les siècles, il a inspiré des auteurs français et étrangers qui ont puisé plus ou moins ouvertement dans son héritage littéraire et scénique. Les contributeurs à cet ouvrage collectif se sont tous attachés à étudier ces questions dans le contexte du 400e centenaire de l’anniversaire du dramaturge.
Table des matières
Introduction
Molière sous l’Ancien Régime
Apprendre le mauvais français avec Molière: La traduction des turlupinades et de la préciosité comique en allemand, italien, anglais et polonais (1695-1736)
Michał Bajer
Peindre les « vices de cour » avant les « ridicules en roture » Molière réinventé par le théâtre du XVIIIe siècle
Renaud Bret-Vitoz
Molière dans les théories dramatiques des Lumières
Pierre Frantz
Molière : l’envers de la commedia dell’arte. Circulations et échanges dramaturgiques (XVIIe-XVIIIesiècles)
Elena Mazzoleni
La critique moliéresque du jugement
Krystyna Modrzejewska
La comédie-ballet : née avec Molière, morte avec lui ?
Claudine Nédelec
« Tout ce qui n’est point vers … » : Molière et l’invention de la prose dramatique
François Rémond
Le Père prudent et équitable (1712) ou Molière selon le jeune Marivaux
Izabella Zatorska
Survivances de Molière
Le bourgeois gentilhomme en Pologne entre le XVIIIe et le XIXe siècles: les versions de Jean Baudouin (1782) et Franciszek Kowalski (1823)
Justyna Łukaszewicz
Les Héritiers Rabourdin : Émile Zola à l’école de Molière
Monika Kulesza
L’École des veufs de Georges Ancey : à la recherche de l’héritage moliéresque
Tomasz Kaczmarek
Vers l’interprétation moderne de Molière: Osiński, Sarnecki, Porębowicz
Maja Pawłowska
Molière, l’amour et l’enfant
Denis Hüe
Histoires d’impromptus
Christiane Page
De l’antihéros de la Nouvelle-France au héros de la Révolution tranquille : Réception du Tartuffe de Molière au Québec au cours de l’histoire théâtrale (1669-1969)
Sebastian Zacharow
Molière, « un vieil ami » d’Adolfo Marsillach, et la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Espagne (1986-2026)
Beata Baczyńska