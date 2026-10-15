Martine tient son journal

Publié le par Marc Escola
S'il est rare de lire un journal intime, il est encore plus rare de retrouver le sien un demi-siècle plus tard, par hasard, après en avoir oublié l'existence. C'est ce qui est arrivé à Martine, qui a choisi de partager ses "cahiers intimes", en témoignage d'une époque et d'un âge révolus. Rédigés entre 1974 et 1976, de ses 14 à 16 ans, alors qu'elle est pensionnaire à l'Institution Saint-Paul de Thiviers, ces Cahiers retracent ses états d'âme, ses amitiés, ses amours, ses colères, ses peines et ses aspirations d'adolescente. Fabula donne à lire quelques pages de l'ouvrage…