Editos
Actualités
Martine tient son journal

Martine tient son journal

Publié le par Marc Escola

S'il est rare de lire un journal intime, il est encore plus rare de retrouver le sien un demi-siècle plus tard, par hasard, après en avoir oublié l'existence. C'est ce qui est arrivé à Martine, qui a choisi de partager ses "cahiers intimes", en témoignage d'une époque et d'un âge révolus. Rédigés entre 1974 et 1976, de ses 14 à 16 ans, alors qu'elle est pensionnaire à l'Institution Saint-Paul de Thiviers, ces Cahiers retracent ses états d'âme, ses amitiés, ses amours, ses colères, ses peines et ses aspirations d'adolescente. Fabula donne à lire quelques pages de l'ouvrage…