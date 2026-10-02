Walter Benjamin, Correspondance I (1910-1928)

« Le charme exceptionnel des lettres de Walter Benjamin est de révéler dans son premier moment cette intuition du dehors. La lettre est pour lui la forme même de l’éclair, de la soudaine et fugitive lumière où le concret brille dans sa vérité, et là seulement » écrit le traducteur Guy Petitdemange. Les deux volumes de sa correspondance, édités en 1966 par Gershom Scholem et Theodor W. Adorno, proposent un choix de plus de 300 ­lettres, écrites entre 1910 et 1940.

Cette importante anthologie a la particularité d’avoir été établie par deux proches de Benjamin, et leurs notes témoignent de cette amitié aussi fidèle que compliquée et de « l’exceptionnelle aisance dans le genre épistolaire, qui lui était comme naturelle ». Elle illumine en tout cas l’œuvre de Benjamin, qui est chaque jour redécouverte par de nouvelles générations. La liste des correspondants donne bien la mesure de son importance : outre les deux éditeurs, dont plusieurs lettres sont reproduites, on trouve Gretel Adorno, Hannah Arendt, Bertolt Brecht, Hugo von Hofmannsthal, Max Horkheimer, Adrienne Monnier, Rainer Maria Rilke etc. Toute la pensée du 20e siècle est là, avec son cortège de drames et d’espérances.

La traduction de Guy Petitdemange de 1979 a été revue et complétée par Pierre Rusch

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cette réédition :

"Walter Benjamin survivant", par Richard Figuier

Pour Walter Benjamin, il en est de la correspondance comme de la traduction. Dans les deux cas, la publication d’une traduction, celle d’une correspondance, nous sommes dans « la sphère du témoignage ».