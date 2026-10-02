Res Futuræ, n° 27 | 2026 : "La Volte, vingt ans d'édition à contrevent"

Le numéro 27 de ReS Futurae accueille un dossier sur la maison d'édition La Volte, élaboré à partir d'un colloque portant sur ses vingt premières années. A travers sept contributions et deux entretiens, ce dossier explore les affinités unissant les acteurs de ce projet, leurs récits qui contribuent à définir l’identité de la maison d’édition et les singularités politiques et esthétiques qui s’y manifestent.

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Sommaire

La Volte, vingt ans d'édition à contrevent

Sous la direction de Jean-Marc Baud et Christèle Couleau

Jean-Marc Baud et Christèle Couleau « La Volte : Vingt ans d’édition à contrevent ». Introduction [Texte intégral]« La Volte: Twenty Years of Publishing Against the Winds ». An introduction

Simon Bréan La Volte au prisme de son catalogue (2004-2023) [Texte intégral]La Volte as seen through its catalogue (2004-2023)

Oriane Deseilligny La Volte : éditer se conjugue-t-il au singulier ou au pluriel ? [Texte intégral]La Volte: is publishing a singular or collective endeavor?

Jean-Marc Baud Les volté·e·s : étude d’un collectif éditorial informel [Texte intégral]Volté.e.s: a study of an informal editorial collective

Christèle Couleau La Volte. Incorporer les langues étranges de l’autre (Damasio, Dickow, Li-Cam, luvan, Roch) [Texte intégral]La Volte. Incorporating the Other’s Strange Languages (Damasio, Dickow, Li-Cam, luvan, Roch)

Marc Ang-Cho Poétique et politique de l’étrangeté dans Mondocane de Jacques Barbéri et Amatka de Karin Tidbeck [Texte intégral]Poetic and politics of strangeness in Jacques Barbéri’s Mondocane and Karin Tidbeck’s Amatka

Etienne Tancré « La première capacité des vivants » : étude de quelques dispositifs de l’habitation dans les récits de La Volte [Texte intégral]« The First Ability of the Living »: Devices of Dwelling in La Volte’s Fiction

Estelle Mouton-Rovira « lorsque je le saurai je ne l’écrirai pas » : reconfigurations féministes du commentaire dans Agrapha de luvan [Texte intégral]« lorsque je le saurai je ne l’écrirai pas » : feminism redesigning hermeneutics, in Agrapha by luvan

Entretiens et tables rondes

Sous la direction de Jean-Marc Baud et Christèle Couleau

Mathias Echenay et Hugues Robert Un entretien avec Mathias Echenay [Texte intégral]An interview with Mathias Echenay

Jean-Marc Baud, Christèle Couleau, Alain Damasio, Léo Henry et luvan Table ronde des écrivains de La Volte : Alain Damasio, Léo Henry, luvan [Texte intégral]La Volte Writers’ Roundtable : Alain Damasio, Léo Henry, luvan

En direct de Foundation

Joshua Bulleid « Et ici, nous sommes tous végétariens » : Arthur C. Clarke, viande synthétique et exploration spatiale [Texte intégral]“We’re all vegetarians up here”: Arthur C. Clarke, Synthetic Meat and Space Exploration

Aidan Power L’eurocentrisme, l’Anthropocène et la migration climatique dans Aniara [Texte intégral]Eurocentrism, The Anthropocene and Climate Migration in Aniara

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Varia

Aimé Guex Lovecraft sans Cthulhu. Épistémologie et esthétique de la bestialité dans l’œuvre lovecraftienne [Texte intégral]Lovecraft without Cthulhu. Bestiality’s Epistemology and Aesthetic in Lovecraft’s works

Comptes rendus

Raphaël Taccoen Jerome Winter, Science Fiction, New Space Opera and Neoliberalism Globalism: Nostalgia for Infinity [Texte intégral]Jerome Winter, Science Fiction, New Space Opera and Neoliberalism Globalism: Nostalgia for Infinity